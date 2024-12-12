Улучшал ракеты X-59: в России ликвидировали конструктора КБ "Марс" Шатского, — источники Фокуса

Михаил Шатский модернизировал крылатые ракеты X-59 до уровня Х-69. Инженера считают главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в российские БПЛА.

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Специалисты украинской военной разведки ликвидировали в Подмосковье российского конструктора, который модернизировал крылатые ракеты. Об этом рассказали источники Фокуса в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В Кузьминском лесопарке вблизи Котельников был застрелен замгенерального конструктора, руководитель отдела функционального программного обеспечения КБ "Марс" Михаил Шатский. Как отмечают источники в Силах обороны Украины, инженер занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня Х-69.

Коллеги считали конструктора главным идеологом внедрения искусственного интеллекта в БПЛА и в другие летательные и космические аппараты.

"Каждое лицо, так или иначе причастное к развитию российского ВПК и поддерживающее российскую агрессию против Украины, является законной целью для Сил Обороны", — подчеркнули собеседники издания.

Кроме ракетной сферы, Шатский разрабатывал и прогнозировал надежности бортовых систем управления космических аппаратов на основе теории нейронных сетей.

Конструкторское бюро "Марс" — это дочернее предприятиее российского государственного холдинга по атомной энергии "Росатом". "КБ Марс" разрабатывает и производит бортовые системы и комплексы автоматического управления и навигации космическими и атмосферными БПЛА, универсальные наземные проверочно-пусковые комплексы для испытаний и подготовки к пуску изделий.

Фокус ранее писал об успешных ударах по Таганрогу Ростовской области. Прекрасно себя показали украинские ракеты-дроны "Паляниця".

Напомним, в сентябре 2024 года состоялся успешный тестовый полет прототипа беспилотного самолета "ОКО-9". Другие "бензиновые" самолеты по сравнению с ним летают гораздо громче.