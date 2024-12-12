Покращував ракети X-59: у Росії ліквідували конструктора КБ "Марс" Шатського, — джерела Фокусу

Михайло Шатський модернізував крилаті ракети X-59 до рівня Х-69. Інженера вважають головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в російські БПЛА.

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Фахівці української військової розвідки ліквідували в Підмосков'ї російського конструктора, який модернізував крилаті ракети. Про це розповіли джерела Фокусу в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У Кузьмінському лісопарку поблизу Котельників застрелили заступника генерального конструктора, керівника відділу функціонального програмного забезпечення КБ "Марс" Михайла Шатського. Як зазначають джерела в Силах оборони України, інженер займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня Х-69.

Колеги вважали конструктора головним ідеологом впровадження штучного інтелекту в БПЛА і в інші літальні та космічні апарати.

"Кожна особа, яка так чи інакше причетна до розвитку російського ВПК і підтримує російську агресію проти України, є законною ціллю для Сил Оборони", — наголосили співрозмовники видання.

Крім ракетної сфери, Шатський розробляв і прогнозував надійність бортових систем управління космічних апаратів на основі теорії нейронних мереж.

Конструкторське бюро "Марс" — це дочірнє підприємство російського державного холдингу з атомної енергії "Росатом". "КБ Марс" розробляє і виробляє бортові системи і комплекси автоматичного управління і навігації космічними й атмосферними БПЛА, універсальні наземні перевірочно-пускові комплекси для випробувань і підготовки до пуску виробів.

Фокус раніше писав про успішні удари по Таганрогу Ростовської області. Прекрасно себе показали українські ракети-дрони "Паляниця".

Нагадаємо, у вересні 2024 року відбувся успішний тестовий політ прототипу безпілотного літака "ОКО-9". Інші "бензинові" літаки порівняно з ним літають набагато голосніше.