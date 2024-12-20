Радник комітету ВР заявив про зниження мобілізаційного віку: у Раді спростували фейк

Назарій Волянський, радник комітету ВР з питань економічного розвитку заявив, що до зниження мобілізаційного віку Україну змусять західні партнери. Його заяву спростували у Раді, голова комітету Дмитро Наталуха запевнив, що Волянського позбавлять статуса радника.

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Назарій Волянський, директор представництва ZPP в Україні та радник комітету Верховної Ради зробив несподівану заяву в ефірі телеканалу "Новини. LIVE". Волянський заявив, що на початку 2025 року в Україні нібито "знизять мобілізаційний вік до 18-20 років".

Назарій Волянський у прямому ефірі заявив про зниження мобілізаційного віку

Мова в прямому ефірі йшла про інвестиції в Україну. Волянський говорив про підвищення податків, а потім згадав про західних партнерів та заявив, що "коли його питають, чи знизиться він (мобілізаційний вік, — ред.), то звичайно знизиться".

"Наприклад наступного року, в перших місяцях, це січень, лютий, березень… буде ухвалено таке рішення. На це тисне американська адміністрація", — заявив Волянський.

Ведуча нагадала, що президент України Володимир Зеленський запевняв, що зниження мобілізаційного віку не буде. І запитала, звідки у радника з економічного розвитку така інформація і за яких умов українська влада може на це піти.

На що Назарій Волянський заявив, що умові прості: припинення військової допомоги з США.

Назарій Волянський у прямому ефірі заявив про зниження мобілізаційного віку Фото: Скриншот

"І ми змушені будемо піти на 18… Окей, не на 18, зараз вкидають, щоб заміряти настрій суспільства. Наприклад ухвалять рішення з 20 років. І що тоді? Ну нам поставлять умови: або ми робимо це, або нам зменшують підтримку. Ви питаєте, звідки така інформація, з розмов американських генералів", — заявив Волянський і сказав, що це "негативний сценарій".

Реакція Дмитра Наталухи

На заяву Назарія Волянського відреагував голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Він опублікував пост в Facebook, в якому повідомив, що "ані Верховною Радою України, ані нашим комітетом зокрема, не приймалось і не планується до прийняття жодного рішення, про яке заявив сьогодні на ефірі пан Волянський".

Реакція Дмитра Наталухи Фото: Скриншот

"Він, справді, є радником Комітету з питань економічного розвитку на громадських засадах, але, як і десятку інших радників, йому надали цей статус, щоб саме радити, а не шкодити малозрозумілими і спекулятивними заявами", — написав Наталуха та зауважив, що вже на наступному комітеті винесуть питання позбавлення "цієї особи" статусу радника, а також проведуть додаткову розʼяснювальну роботу з іншими радниками щодо їх функціоналу і публічного статусу.

"Дуже всім дякую за оперативну реакцію і перепрошую, якщо ця "сенсація одного актора" завдала комусь незручностей у цей, і без того важкий день", — резюмував Наталуха.

Реакція Федіра Веніславського

А член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський нагадав, що президент Володимир Зеленський вже зазначав, що сьогодні питання про зниження мобілізаційного віку не стоїть. Україні потрібна зброя та інноваційні технології.

"У війні, яку зараз веде Росія проти нас, перемогти збільшенням чисельності — це абсурд. Ми повинні розуміти, що тільки за допомогою сучасних зразків озброєння, які зможуть завдати тієї шкоди, яка буде неприйнятна для РФ, війна може бути завершена", — додав він.

Також нардеп, коментуючи терміни, які назвав Волянський, звернув увагу, що поки що навіть відсутні будь-які законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.

"Навіть якщо вони з'являться в якійсь голові, то з точки зору процедур, це досить тривалий процес", — додав він.

При цьому, за його словами, набрати голоси в парламенті за зниження мобілізаційного віку "навряд чи" комусь вдасться.

Також Веніславський уточнив, що дискусій про зниження мобілізаційного віку немає і серед членів оборонного комітету.

Нагадаємо, США вже неодноразово закликали Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. У Вашингтоні вважають, що головною проблемою української армії є брак людей. Але президент України Володимир Зеленський проти такої ініціативи. Він пояснив, що вік не має значення, коли українським воїнам все ще бракує зброї.