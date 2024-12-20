Советник комитета ВР заявил о снижении мобилизационного возраста: в Раде опровергли фейк

Назарий Волянский, советник комитета ВР по вопросам экономического развития заявил, что к снижению мобилизационного возраста Украину заставят западные партнеры. Его заявление опровергли в Раде, председатель комитета Дмитрий Наталуха заверил, что Волянского лишат статуса советника.

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Назарий Волянский, директор представительства ZPP в Украине и советник комитета Верховной Рады сделал неожиданное заявление в эфире телеканала "Новости. LIVE". Волянский заявил, что в начале 2025 года в Украине якобы "снизят мобилизационный возраст до 18-20 лет".

Назарий Волянский в прямом эфире заявил о снижении мобилизационного возраста

Речь в прямом эфире шла об инвестициях в Украину. Волянский говорил о повышении налогов, а потом вспомнил о западных партнерах и заявил, что "когда его спрашивают, снизится ли он (мобилизационный возраст, — ред.), то конечно снизится".

"Например, в следующем году, в первых месяцах, это январь, февраль, март... будет принято такое решение. На это давит американская администрация", — заявил Волянский.

Ведущая напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский уверял, что снижения мобилизационного возраста не будет. И спросила, откуда у советника по экономическому развитию такая информация и при каких условиях украинская власть может на это пойти.

На что Назарий Волянский заявил, что условия просты: прекращение военной помощи из США.

Назарий Волянский в прямом эфире заявил о снижении мобилизационного возраста Фото: Скриншот

"И мы вынуждены будем пойти на 18... Окей, не на 18, сейчас вбрасывают, чтобы замерить настроение общества. Например примут решение с 20 лет. И что тогда? Ну нам поставят условия: или мы делаем это, или нам уменьшают поддержку. Вы спрашиваете, откуда такая информация, из разговоров американских генералов", — заявил Волянский и сказал, что это "негативный сценарий".

Реакция Дмитрия Наталухи

На заявление Назария Волянского отреагировал председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. Он опубликовал пост в Facebook, в котором сообщил, что "ни Верховной Радой Украины, ни нашим комитетом в частности, не принималось и не планируется к принятию ни одного решения, о котором заявил сегодня на эфире господин Волянский".

Реакция Дмитрия Наталухи Фото: Скриншот

"Он действительно является советником Комитета по вопросам экономического развития на общественных началах, но, как и десятку других советников, ему предоставили этот статус, чтобы именно советовать, а не вредить малопонятными и спекулятивными заявлениями", — написал Наталуха и отметил, что уже на следующем комитете вынесут вопрос лишения "этого лица" статуса советника, а также проведут дополнительную разъяснительную работу с другими советниками относительно их функционала и публичного статуса.

"Большое всем спасибо за оперативную реакцию и прошу прощения, если эта "сенсация одного актера" нанесла кому-то неудобства в этот, и без того тяжелый день", — резюмировал Наталуха.

Реакция Федора Вениславского

А член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский напомнил, что президент Владимир Зеленский уже отмечал, что сегодня вопрос о снижении мобилизационного возраста не стоит. Украине нужно оружие и инновационные технологии.

"В войне, которую сейчас ведет Россия против нас, победить увеличением численности — это абсурд. Мы должны понимать, что только с помощью современных образцов вооружения, которые смогут нанести тот вред, который будет неприемлем для РФ, война может быть завершена", — добавил он.

Также нардеп, комментируя сроки, которые назвал Волянский, обратил внимание, что пока что даже отсутствуют какие-либо законодательные инициативы о снижении мобилизационного возраста.

"Даже если они появятся в какой-то голове, то с точки зрения процедур, это достаточно длительный процесс", — добавил он.

При этом, по его словам, набрать голоса в парламенте за снижение мобилизационного возраста "вряд ли" кому-то удастся.

Также Вениславский уточнил, что дискуссий о снижении мобилизационного возраста нет и среди членов оборонного комитета.

Напомним, США уже неоднократно призывали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В Вашингтоне считают, что главной проблемой украинской армии является нехватка людей. Но президент Украины Владимир Зеленский против такой инициативы. Он пояснил, что возраст не имеет значения, когда украинским воинам все еще не хватает оружия.