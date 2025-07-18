От Софии до Космоса: какие имена выбирали украинцы для детей в 2025 году

В 2025 году в Украине среди женских имен абсолютным лидером стала София — это имя стало самым популярным практически во всех областях страны. Зато среди мужских имен родители чаще всего выбирали имя Матвей.

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Как сообщили в Министерстве юстиции в ответ на информационный запрос журналистов "УП. Жизнь", именно эти имена возглавляют рейтинг самых распространенных среди новорожденных по всей Украине.

Также среди девочек часто выбирали имена Соломия, Милана, Полина, а мальчиков — Александр, Тимофей и других.

В то же время некоторые родители давали детям редкие и необычные имена, такие как Валькирия, Джессика, Лилиола, Лолита, Мадонна, Рута, Велес, Елисей, Жадан, Космос, Ратибор, Святогор и другие.

Какие имена родители выбирали новорожденным в разных регионах Украины в 2025 году

В частности, в Киеве самыми популярными женскими именами были София, Соломия, Ева, Мария, Мия, Анастасия и Полина, а среди мужских — Матвей, Александр, Марк, Максим, Артем, Дмитрий и Даниил.

В Винницкой области фаворитами среди девушек стали Злата, Эмилия, Ева, Милана и, конечно, София, тогда как мальчики чаще всего получали имена Артем, Богдан, Максим, Матвей и Александр.

Зато в Волынской области среди девушек популярны Соломия, Мелания, Эмилия, Милана и София, а среди парней — Дмитрий, Тимофей, Макар, Матвей и Артем.

В Днепропетровской области среди девушек лидируют имена Алиса, Анна, Валерия, Мария, Анастасия и София, в то время как парней чаще всего называли Артемом, Богданом, Владиславом, Дмитрием и Матвеем.

В Житомирской области самыми распространенными среди девушек были Аделина, Алина, Анна, Екатерина и София, а мальчики получали имена Андрей, Артем, Богдан, Дмитрий и Матвей.

В Закарпатской области среди девушек чаще всего встречаются Аделина, Ангелина, Виктория, София и Соломия, тогда как среди парней — Андрей, Арсен, Владимир и Матвей.

В Запорожской области отдавали предпочтение именам Милана, Эмилия, Мирослава и София, а среди парней самыми распространенными были Михаил, Тимофей и Матвей.

В Ивано-Франковской области чаще всего называли Аделину, Алису, Анну, Софию и Полину, а парней — Андреем, Артемом, Богданом и Матвеем.

Киевская область отличается популярностью имен Анастасия, Алиса, Ева, София и Соломия среди девушек, а также Дамир, Максим, Давид, Тимофей и Матвей среди парней.

Во Львовской области девушек чаще называли Анной, Викторией, Софией и Соломией, а парни там чаще всего получали имена Максим, Матвей, Даниил и Марк.

В Николаевской области лидерами среди девушек были Ульяна, Полина, Анна и София, а парни — Тимофей, Никита и Артем.

В Одессе чаще всего давали имена Алина, Анна, Варвара, София и Соломия, а парней называли Артемом, Богданом, Даниилом и Матвеем.

В Полтавской области среди девушек популярными были Алиса, Анастасия, Вероника и София, а среди парней — Владислав, Давид, Даниил, Максим и Матвей.

Ровенская область отличается популярностью имен Анна, Вероника, Виктория, София среди девушек, а парни там чаще всего — Артем, Богдан, Владислав, Марк и Роман.

В Сумской области девушки обычно получали имена Аделина, Анна, Анастасия и София, а парни — Артем, Богдан, Владислав, Дмитрий и Матвей.

В Тернопольской области родители выбирали имена Аделина, Анна, Анастасия, София и Соломия среди девочек, а среди мальчиков — Арсен, Артем, Богдан и Матвей.

В противовес Тернопольской, в Харьковской области новорожденных девочек называли Аделина, Анастасия, София и Полина, мальчиков — Артем, Богдан, Дмитрий и Матвей.

В Херсонской области чаще всего называли Викторию, Эмилию и Софию, а парней — Богдана, Давида и Тимофея.

В Хмельницкой области среди девушек популярны Виктория, Эмилия, София и Полина, а среди парней — Артем, Богдан, Владислав, Дмитрий и Матвей.

В Черкасской области среди девушек доминировали имена Анна, Виктория, Эмилия и София, тогда как парни чаще всего получали имена Андрей, Артем, Давид, Дмитрий и Матвей.

В Черновицкой области среди девушек самыми популярными были София, Дарья, Виолетта и Полина, а среди парней — Денис, Дамир, Родион, Александр и Матвей.

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