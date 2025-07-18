Від Софії до Космоса: які імена обирали українці для дітей у 2025 році

У 2025 році в Україні серед жіночих імен абсолютним лідером стала Софія — це ім’я стало найпопулярнішим практично в усіх областях країни. Натомість серед чоловічих імен батьки найчастіше обирали ім’я Матвій.

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Як повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на інформаційний запит журналістів “УП. Життя”, саме ці імена очолюють рейтинг найпоширеніших серед новонароджених по всій Україні. Також серед дівчат часто обирали імена Соломія, Мілана, Поліна, а хлопчиків — Олександр, Тимофій та інших.

Водночас деякі батьки давали дітям рідкісні та незвичні імена, такі як Валькірія, Джесіка, Ліліола, Лоліта, Мадонна, Рута, Велес, Єлісєй, Жадан, Космос, Ратибор, Святогор і інші.

Які імена батьки обирали новонародженим у різних регіонах України у 2025 році

Зокрема, у Києві найпопулярнішими жіночими іменами були Софія, Соломія, Єва, Марія, Мія, Анастасія та Поліна, а серед чоловічих — Матвій, Олександр, Марк, Максим, Артем, Дмитро і Данило.

У Вінницькій області фаворитами серед дівчат стали Злата, Емілія, Єва, Мілана і, звісно, Софія, тоді як хлопці найчастіше отримували імена Артем, Богдан, Максим, Матвій та Олександр.

Натомість у Волинській області серед дівчат популярними є Соломія, Меланія, Емілія, Мілана і Софія, а серед хлопців — Дмитро, Тимофій, Макар, Матвій і Артем.

У Дніпропетровській області серед дівчат лідирують імена Аліса, Анна, Валерія, Марія, Анастасія та Софія, у той час як хлопців найчастіше називали Артемом, Богданом, Владиславом, Дмитром і Матвієм.

В Житомирській області найпоширенішими серед дівчат були Аделіна, Аліна, Анна, Катерина і Софія, а хлопчики отримували імена Андрій, Артем, Богдан, Дмитро і Матвій.

У Закарпатській області серед дівчат найчастіше зустрічаються Аделіна, Ангеліна, Вікторія, Софія і Соломія, тоді як серед хлопців — Андрій, Арсен, Володимир та Матвій.

У Запорізькій області віддавали перевагу іменам Мілана, Емілія, Мирослава і Софія, а серед хлопців найпоширенішими були Михайло, Тимофій і Матвій.

В Івано-Франківській області найчастіше називали Аделіну, Алісу, Анну, Софію і Поліну, а хлопців — Андрієм, Артемом, Богданом і Матвієм.

Київська область вирізняється популярністю імен Анастасія, Аліса, Єва, Софія і Соломія серед дівчат, а також Дамір, Максим, Давид, Тимофій і Матвій серед хлопців.

У Львівській області дівчат частіше називали Анною, Вікторією, Софією та Соломією, а хлопці там найчастіше отримували імена Максим, Матвій, Данило і Марк.

У Миколаївській області лідерами серед дівчат були Уляна, Поліна, Анна та Софія, а хлопці — Тимофій, Нікіта і Артем.

В Одесі найчастіше давали імена Аліна, Анна, Варвара, Софія і Соломія, а хлопців називали Артемом, Богданом, Данилом і Матвієм.

У Полтавській області серед дівчат популярними були Аліса, Анастасія, Вероніка і Софія, а серед хлопців — Владислав, Давид, Данило, Максим і Матвій.

Рівненська область вирізняється популярністю імен Анна, Вероніка, Вікторія, Софія серед дівчат, а хлопці там найчастіше — Артем, Богдан, Владислав, Марк і Роман.

У Сумській області дівчата зазвичай отримували імена Аделіна, Анна, Анастасія і Софія, а хлопці — Артем, Богдан, Владислав, Дмитро і Матвій.

У Тернопільській області батьки обирали імена Аделіна, Анна, Анастасія, Софія і Соломія серед дівчат, а серед хлопців — Арсен, Артем, Богдан і Матвій.

На противагу Тернопільській, у Харківській області новонароджених дівчат називали Аделіна, Анастасія, Софія і Поліна, хлопців — Артем, Богдан, Дмитро і Матвій.

У Херсонській області найчастіше називали Вікторію, Емілію і Софію, а хлопців — Богдана, Давида і Тимофія.

В Хмельницькій області серед дівчат популярні Вікторія, Емілія, Софія і Поліна, а серед хлопців — Артем, Богдан, Владислав, Дмитро і Матвій.

У Черкаській області серед дівчат домінували імена Анна, Вікторія, Емілія і Софія, тоді як хлопці найчастіше отримували імена Андрій, Артем, Давид, Дмитро і Матвій.

У Чернівецькій області серед дівчат найпопулярнішими були Софія, Дарина, Віолетта і Поліна, а серед хлопців — Денис, Дамір, Родіон, Олександр і Матвій.

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