Вагітна жінка шокувала брата зізнанням: хоче назвати дитину на честь відомого автодилера

Один британець говорить, що його 35-річна сестра планує незабаром народити сина. Вибір імені його шокував, коли жінка сказала, що вважає "дуже милим" обрати для дитини ім'я відомого дилера корейського бренду машин "Хюндай" на Туманному Альбіоні.

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Чоловік вважає, що такий вибір матиме серйозні наслідки для малюка — його будуть цькувати та висміювати в майбутньому, йдеться в дописі на одному з форумів Reddit.

Британець розповів, що його сестра та її 40-річний чоловік чекають на появу сина вже в серпні та повідомили всім ім'я дитини. Та сам герой історії каже, що далеко не всі були в захваті від почутого.

"Щойно сказали мені, що назвуть сина Нейпелтон Хюндай (Napleton Hyundai) — на честь автосалону, де вони познайомилися. Це — просто якесь божевілля. Вважаю, що це абсолютна дурість — називати дитину на честь дилера бренду авто. Але вони клянуться, що це буде лише по батькові (middle name), і що ніхто не буде його вживати", — написав чоловіка.

Він додає, що свою трирічну доньку сестра назвала Shaniqua Peaches (дослівно — "Шаніка Персики"), але після її народження вона попросила всіх називати дівчинку просто Шаніка.

Жінка хоче назвати сина на честь автодилера Фото: Freepik

"Я люблю свою сестру, але це ім’я — ненормальне. Жодну дитину не варто називати на честь бізнесу. Наша сім’я навіть не корейська, а слово Hyundai походить саме звідти", — говорить британець.

Після почутого, він вирішив не мовчати, прийшов до її будинку та висловив свою думку про ім'я майбутнього небожа. Це лише спровокувало сварку, де вагітна сестра почала кричати на брата та назвали його "жахливим".

"І все через те, що я нібито побажав їм розлучення. А тепер ще й батьки питають, чому я ускладнив ситуацію для всієї родини. Щойно пішов з її будинку, як отримав таке повідомлення: "Як ти смієш казати мені змінити ім’я моєї дитини? Я з таким щастям поділилася цим з тобою — і ти так реагуєш", — цитує повідомлення герой історії.

Далі в тому ж повідомленні, переповідає британець, його сестра почала погрожувати тим, що він не побачить небожа, якщо не "підтримаєш нас з іменем". Сестра героя історії мотивує це тим, що Нейпл є "фізичним виявом стосунків між мною і коханим".

"А автосалон — це фізичний початок цих стосунків? Це, бл*ха, має хоч якийсь сенс?!" — завершив допис чоловік, запитавши думки користувачів про цю ситуацію.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису користувачі не стримувалися в сарказмі та відвертій критиці на адресу сестри. Деякі дописувачі прямо говорили, що в родички героя історії "потік дах", а вона не розуміє наслідків своїх дій.

Найбільше юзери відзначили такі репліки:

"Називати дитину Хюндай — вже божевілля. Але зробити Нейплтон ім’ям — ще гірше";

"Окей, це, мабуть, найгірше ім’я з усіх. І я кажу це абсолютно серйозно";

"Скажи, що це жарт? Я не можу стримати сміх";

"У неї явно потік дах. Вона думає головою чи як?";

"Ця мода називати дітей незвичними іменами виглядає як витребеньки підлітків. Кому це треба — самим батькам? Похвалитися перед всіма, що дитина має таке "рідкісне та незвичне ім'я"? Боже, цей світ пішов під три чорти остаточно".

Раніше Фокус писав, як жінка шокована вибором родички щодо імені майбутньої дитини. Проблема полягає в тім, що ім'я англійською Phoebe кузина планує вказати як Feabe, що може викликати неприємності для дитини в майбутньому.

Згодом повідомлялося, як жінка хоче назвати доньку на честь найбільшої техногенної катастрофи людства. Користувачі в Інтернеті висловили величезний шквал критики на адресу вагітної.