"Мушу зупинити, доки не пізно": жінка шокована вибором родички щодо імені майбутньої дитини

Британка розповідає, що її вагітна двоюрідна сестра викликала у неї ступор бажанням назвати майбутню доньку іменем Фібі. Однак проблема полягає в тім, що просте ім'я англійською Phoebe кузина планує вказати як Feabe, що може викликати неприємності для дитини в майбутньому.

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Жінка намагалася пояснити своїй родичці проблему з вибором імені, та вагітна жінка відмовляється обговорювати своє рішення, йдеться в дописі на одному з форумів Reddit.

Оповідачка каже, що хоче назвати доньку іменем з "унікальним" написанням Feabe. Жінка каже, що намагалася переконати її, що люди не зрозуміють, як це вимовляти, і що традиційне написання виглядає набагато гарніше.

"Але вона вперта. Вона каже, що ніхто не читатиме це інакше, і наводить як приклад імена Lia та Lea. Але я думаю, що це зовсім не те саме. Скажіть мені, це справжня трагедія, як я вважаю? Її ж будуть дражнити?" — цікавиться думкою користувачів британка.

Вона каже, що їй дуже складно знайти аргументи, щоб змусити кузину передумати. Вона навіть написала їй про те, що через це ім’я дитину дражнитимуть, мовляв, "це ж як у Фініса і Ферба", а вона лише відповіла, що любила це шоу в дитинстві.

"Ми з кузиною дуже близькі, як сестри. Може, у вас є якісь ідеї? Ситуацію ускладнює ще й те, що друге ім’я буде писатися Feiey — як Fae (фея). Отже, виходить зовсім жахливо — Feabe Feiey (Фібі Фей", — додала до свого допису оповідачка.

Реакція соцмереж

У коментарях до допису британки розгорілася дискусія щодо цієї теми. Більшість дописувачів погоджуються з думкою жінки, що такий вибір імені для дитини обернеться проблемами в майбутньому для дівчини.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Хіба Fea не жіноча форма feo — іспанського слова "потворний"? Навіть якщо ні — можливо, ви зможете переконати її в цьому?";

"Я б вимовив Feabe як "Фіб". У кращому разі — "Фейб";

"Будь-який вчитель початкової школи скаже вам, що написання Feabe замість Phoebe — прямий шлях до глузувань. Її називатимуть Flea-be (блоха + бути), а коли виросте — ще гірше. Типу: Fee is for sale — "Фі продається тому, хто більше заплатить". Діти жорстокі. А дівчата ще жорстокіші";

"Це більше, ніж просто трагедія. Бідну дитину називатимуть Feeble (немічна) або Febreze (назва освіжувача повітря), і навіть ті, хто має добрі наміри, вимовлятимуть ім’я неправильно";

"Такий задум кузини та таке написання імені повністю стирає оригінальне значення "Фібі" ("світла" або "осяйна" з грецької), а також розриває зв’язок із біблійною Фібі чи персонажами з міфології".

Раніше Фокус повідомляв, що родичі чоловіка розкритикувати жінку за імена її дітей. В мережі розкритикували поведінку свекрів жінки та нагадали, що в історії США були жінки з доволі типовими іменами.

Згодом стало відомо, як жінка шокувала вибором для новонародженої доньки. Дитину вона вирішила назвати Геулеус (그릇), що у перекладі з корейської означає "миска".