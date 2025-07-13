"Должна остановить, пока не поздно": женщина шокирована выбором родственницы относительно имени будущего ребенка

Британка рассказывает, что ее беременная двоюродная сестра вызвала у нее ступор желанием назвать будущую дочь именем Фиби. Однако проблема заключается в том, что простое имя на английском Phoebe кузина планирует указать как Feabe, что может вызвать неприятности для ребенка в будущем.

Related video

Женщина пыталась объяснить своей родственнице проблему с выбором имени, но беременная женщина отказывается обсуждать свое решение, говорится в заметке на одном из форумов Reddit.

Рассказчица говорит, что хочет назвать дочь именем с "уникальным" написанием Feabe. Женщина говорит, что пыталась убедить ее, что люди не поймут, как это произносить, и что традиционное написание выглядит гораздо красивее.

"Но она упряма. Она говорит, что никто не будет читать это иначе, и приводит в пример имена Lia и Lea. Но я думаю, что это совсем не то же самое. Скажите мне, это настоящая трагедия, как я считаю? Ее же будут дразнить?" — интересуется мнением пользователей британка.

Она говорит, что ей очень сложно найти аргументы, чтобы заставить кузину передумать. Она даже написала ей о том, что из-за этого имени ребенка будут дразнить, мол, "это же как у Финиса и Ферба", а она лишь ответила, что любила это шоу в детстве.

"Мы с кузиной очень близки, как сестры. Может, у вас есть какие-то идеи? Ситуацию осложняет еще и то, что второе имя будет писаться Feiey — как Fae (фея). Итак, получается совсем ужасно — Feabe Feiey (Фиби Фей", — добавила к своему сообщению рассказчица.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению британки разгорелась дискуссия по этой теме. Большинство авторов соглашаются с мнением женщины, что такой выбор имени для ребенка обернется проблемами в будущем для девушки.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Разве Fea не женская форма feo — испанского слова "уродливый"? Даже если нет — возможно, вы сможете убедить ее в этом?";

"Я бы произнес Feabe как "Фиб". В лучшем случае — "Фейб";

"Любой учитель начальной школы скажет вам, что написание Feabe вместо Phoebe — прямой путь к насмешкам. Ее будут называть Flea-be (блоха + быть), а когда вырастет — еще хуже. Типа: Fee is for sale — "Фи продается тому, кто больше заплатит". Дети жестокие. А девочки еще более жестокие";

"Это больше, чем просто трагедия. Бедного ребенка будут называть Feeble (немощный) или Febreze (название освежителя воздуха), и даже те, кто имеет добрые намерения, будут произносить имя неправильно";

"Такой замысел кузины и такое написание имени полностью стирает оригинальное значение "Фиби" ("светлая" или "сияющая" с греческого), а также разрывает связь с библейской Фиби или персонажами из мифологии".

Ранее Фокус сообщал, что родственники мужа раскритиковали женщину за имена ее детей. В сети раскритиковали поведение свекровей женщины и напомнили, что в истории США были женщины с довольно типичными именами.

Впоследствии стало известно, как женщина шокировала выбором для новорожденной дочери. Ребенка она решила назвать Геулеус (그릇), что в переводе с корейского означает "миска".