Женщина выбрала для своих дочерей обычные имена: родственники мужа назвали их "отвратительными"

29-летняя жительница США заявила, что родители мужа называют имена ее двух дочерей "отвратительными". В сети раскритиковали поведение свекров женщины и напомнили, что в истории США были женщины с довольно типичными именами.

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Об этом сообщает Mirror.

Женщина рассказывает, что родственники ее мужа не очень любят имена двух ее детей, и сейчас она ожидает уже третьего. Героиня истории рассказывает, что будучи мамой двух дочерей в свои 29 лет, ей никогда не приходилось слышать о том, что имена ее детей были "отвратительными", но именно это она услышала от свекров.

"Я думаю, что у моих дочерей нормальные имена. Моя свекровь сказала, что это — отвратительные имена. Моих детей зовут Наташа и Джулия, нормальные имена, не так ли? Но не для семьи мужа", — признается женщина.

В то же время когда женщина апеллировала к своему славянскому происхождению, то ей в ответ сказали, что назвать так детей "было эгоистичным решением, когда думаешь о собственной национальности"

"А что вы думаете? Я искренне люблю имена своих детей, но даже мой муж сказал, что имена наших детей даже в США являются необычными", — поинтересовалась женщины мнения пользователей Reddit.

Как отреагировали в сети

Многие пользователи заверили женщину, что имена ее дочерей — нормальные. Также ряд юзеров раскритиковали поведение ее свекров, а больше всего подписчики отметили следующие комментарии:

"Эти имена совсем не редкость в США. Я думаю, что поведение ваших свекров в этой истории просто отвратительно".

"Жаль, что вам не приходилось иметь дело с такими ужасными людьми";

"Наташа и Джулия — довольно распространенные американские имена. Ваши свекры просто ненавидят вас";

"Не тратьте больше энергии, пытаясь их успокоить";

В США было две Первые леди США с именем Джулия — Джулия Тайлер и Джулия Грант. Да и нынешняя первая леди — Мелания. Свекры просто ищут, из-за чего расстроиться, и это — лучшее, на что они способны".

Ранее сообщалось, как родители назвали двойняшек "странными" именами. Одни пользователи в сети говорят, что ничего странного нет, а вторые — вспоминали эпизоды, когда их дети или родственники сталкивались с таким "сходством" имен двойняшек.

Впоследствии стало известно, как женщина проучила соседей из-за поведения детей. Она решила обратить на это внимание с помощью рукописной записки.