Женщину утомило поведение соседских детей: она решила оригинально "проучить" их родителей

Одна женщина рассказала, что ее откровенно допекло поведение соседских детей, которые постоянно шумят и шумят, не давая ей отдохнуть или выспаться. Поэтому она решила обратить на это внимание с помощью рукописной записки.

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Об этом сообщает Daily Express.

Женщина рассказывает, что живет со своим мужем четыре года на первом этаже, а над ними — живет семейная пара с детьми. Героиня истории говорит, что соседские дети постоянно бегали и прыгали по квартире, не давали ей отдохнуть и выспаться.

"Мы с мужем то можем выдержать их визги, крики и плач, но наш потолок и стены трясутся от того, как громко и сильно дети бегают и прыгают по своей квартире целый день, и это очень мягко говоря. Они также выбрасывают свои игрушки с балкона, где также играют, но когда речь идет об их играх, то это настоящий ужас", — рассказывает женщина.

Поэтому она приняла меры, написав записку своим соседям. Она попросила молодую семью принять меры, а перед тем — незаметно собрала ряд игрушек детей, которые швыряли их на ее балкон. Ранее попытки объясниться с соседями не имели успеха, поэтому женщина решила написать от руки оригинальную записку.

"Здравствуйте, соседи, добро пожаловать в жилой комплекс. Мы живем под вами и считаем, что игрушки ваших детей постоянно падают с балкона на наши ландшафтные изделия. Мы надеемся, что вы попытаетесь минимизировать бег и прыжки детей в помещении, особенно утром. Понимаем, что дети имеют много энергии, и, к сожалению, пол и потолки этих квартир почти такие же тонкие, как стены, но бег и прыжки сильно трясут наш потолок и стены. Мы будем очень благодарны за ваше понимание, поэтому будем следить за новыми игрушками и возвращать их, как только сможем :) Спасибо, ваши соседи снизу", — говорится в тексте, который процитировала героиня.

В комментариях к посту, юзеры разделились на две категории. Одни поддержали ее подход к ситуации, в то же время другие советовали действовать радикально, а третьи — просили женщину объясниться с соседями, у которых есть маленькие дети.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Ваше сообщение чрезвычайно вежливое и адекватное";

"Если они адекватны, то все поймут";

"Я — сам отец, и поэтому знаю, что такое дети. Однако ваш подход довольно резкий, хотя и с уважительным тоном. Думаю, надо говорить с соседями";

"Вполне вежливо написали, но я сомневаюсь, что это что-то изменит. Дети будут кричать и визжать".

Ранее стало известно, что мать пятерых детей возмущает соседей. своими действиями Увлечение 42-летней Джейми Грин розовым цветом и куклой Барби заставляет соседей считать женщину помешанной.

Впоследствии сообщалось, как женщина застала детей соседки и была шокирована поведением их матери. Героиня истории рассказала, что ребенок соседей начал регулярно без разрешения использовать ее частную территорию как личную площадку для игр.