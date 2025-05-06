Женщина застала соседских детей в своем саду и ее шокировала реакция мамы

Жительница тихого района с ухоженным задним двором рассказала, что ребенок соседей начал регулярно без разрешения использовать ее частную территорию как личную площадку для игр.

Related video

Историей она поделилась на Reddit.

"У меня есть небольшой сад, пара стульев и гамак, в котором я люблю отдыхать. Однако в последнее время ребенок моего соседа (ему около 10 лет) решил, что мой двор — это, по сути, продолжение его дома", — рассказывала женщина.

Сначала автор поста пыталась относиться к ситуации снисходительно. Мальчик играл ее садовыми инструментами и бегал по траве. Хозяйка вежливо попросила его предварительно спрашивать разрешения. Но вскоре ситуация вышла из-под контроля: однажды она вернулась домой и увидела, как ребенок вместе с друзьями устроили настоящую войну водяными шариками — прямо в ее дворе.

Когда она попросила детей уйти и подчеркнула, что не позволяет пребывание на территории без ее согласия, они только посмеялись и отметили, что это весело. Впоследствии появилась и мать мальчика, возмущенная просьбой женщины. Она обвинила соседку в чрезмерной строгости и сказала, что "дети просто хотят играть".

"Мне было стыдно за то, что я поставила ее в затруднительное положение, но у меня тоже есть границы!", — добавила женщина.

Она спросила пользователей сети, как выйти из ситуации Некоторые советовали женщине посидеть у соседки на заднем дворе на шезлонге. Некоторые предлагали женщине пригласить друзей и наслаждаться соседской территорией. Однако больше всего советов было установить забор.

"Похоже, мама не захотела убираться. Ребенку нельзя находиться у вас во дворе. А что, если бы он играл с садовым инструментом и потерял палец??? Кто был бы виноват?", — прокомментировал пост один из пользователей.

Ранее Фокус писал, на какой отчаянный шаг решился мужчина, чтобы в его окна больше не заглядывали соседи. Мужчина повесил на окна декоративную радужную пленку, которая не только гарантирует приватность, но и наполняет комнату красочными бликами.

Напомним, что недавно британец припарковал собственную машину рядом с домом соседа на парковке общего пользования. Вернувшись к машине через пару часов, ему оставили "послание" на стекле водительской двери.