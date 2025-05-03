Соседи отомстили за "неправильную" парковку мужчины, нацарапав ответ на авто (фото)

Один британец рассказал, что припарковал собственную машину рядом с домом соседа на парковке общего пользования. Вернувшись к машине через пару часов, ему оставили "послание" на стекле водительской двери.

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Об этом сообщает Mirror.

Мужчина говорит, что он припарковал свой автомобиль на дороге перед домом соседа на общей парковке. Он заявил, что не может припарковаться перед собственным домом, потому что его место было занято другим авто.

Когда герой истории вернулся к своему автомобилю через несколько часов, то заметил, что соседи оставили ему "записку". Ответ ему выцарапали на стекле водительской двери, где было написано — "Не паркуйся напротив моего дома!".

Соседи "выцарапали" ответ мужчине на его машине (фото: Reddit)

"Мое авто стояло на дороге общего пользования с уличной парковкой, где разрешено всем ставить авто. И оказалось, что кому-то это очень не понравилось. То ли люди правил не знают, то ли делают то, что им заблагорассудится", — признается мужчина.

Герой истории говорит, что ему не удалось установить автора "послания" на стекле двери. Сейчас он думает найти другое место парковки и планирует заменить стекло, которое подверглось вандализму.

В комментариях к сообщению мужчины, мнения относительно ситуации разделились. Одни говорили, что нанести вред автомобилю было "чрезмерной реакцией", а вторые обвиняли героя истории в том, что он либо сам чего-то недоговаривает, либо манипулирует фактами.

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Это, конечно, уже слишком. Ну ок, не там запарковался. Но царапать на стекле — это уже криминал!";

"Что-то здесь явно не то. Такие истории не выглядят реальными";

"Вообще, странные соседи. На общественных парковках правило простое — кто первый, того и место. С какой стати у кого-то на общественном паркинге есть "свое" место?";

"Чистый вандализм. Все же, надо было обратиться в полицию, и пусть там выясняют, кто этот месседж нацарапал и будет платить за замену стекла";

"Лучше найдите другое место для паркинга. А то соседи, скажу я вам, качество совсем неадекватны, если на общественной парковке такое вытворяют".

Ранее стало известно, что женщина умело проучила водителя, который занял ее парковочное место. Незнакомец игнорировал установленные правила, поэтому она решила проучить наглого водителя.

Впоследствии сообщалось, как девушка изуродовала авто "бывшего" после завершения отношений. Однако впоследствии оказалось, что она сделала "большую ошибку" и теперь понесет наказание за вандализм.