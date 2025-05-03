Сусіди помстилися за "неправильне" паркування чоловіка, надряпавши відповідь на авто (фото)

Один британець розповів, що припаркував власну машину поруч із будинком сусіда на парковці загального користування. Повернувшись до машини за пару годин, йому залишили "послання" на склі водійських дверей.

Related video

Про це повідомляє Mirror.

Чоловік каже, що він припаркував свій автомобіль на дорозі перед будинком сусіда на загальній парковці. Він заявив, що не може припаркуватися перед власним будинком, бо його місце було зайнятим іншим авто.

Коли герой історії повернувся до свого автомобіля за кілька годин, то помітив, що сусіди залишили йому "записку". Відповідь йому видряпали на склі водійських дверцях, де було написано — "Не паркуйся навпроти мого будинку!".

Сусіди "видряпали" відповідь чоловіку на його машині (фото: Reddit)

"Моє авто стояло на дорозі загального користування з вуличною парковкою, де дозволено всім ставити авто. І виявилося, що комусь це дуже не сподобалося. Чи то люди правил не знають, чи роблять те, що їм заманеться", — зізнається чоловік.

Герой історії каже, що йому не вдалося встановити автора "послання" на склі дверей. Зараз він думає знайти інше місце паркування і планує замінити скло, яке зазнало вандалізму.

У коментарях до допису чоловіка, думки щодо ситуації розділилися. Одні говорили, що завдати шкоди автомобілю було "надмірною реакцією", а другі звинувачували героя історії в тому, що він або сам чогось недоговорює, або маніпулює фактами.

Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Це, звісно, вже занадто. Ну ок, не там запаркувався. Але дряпати на склі — це вже кримінал!";

"Щось тут явно не те. Такі історії не виглядають реальними";

"Взагалі, дивні сусіди. На громадських парковках правило просте — хто перший, того і місце. З якого дива у когось на громадському паркінгу є "своє" місце?";

"Чистий вандалізм. Все ж, тре було звернутися до поліції, і хай там виясняють, хто цей меседж надряпав і платитиме за заміну скла";

"Краще знайдіть інше місце для паркінгу. А то сусіди, скажу я вам, якість геть неадеквати, якщо на громадській парковці таке витворяють".

Раніше стало відомо, що жінка вміло провчила водія, який зайняв її паркувальне місце. Незнайомець ігнорував встановлені правила, тому вона вирішила провчити нахабного водія.

Згодом повідомлялося, як дівчина понівечила авто "колишнього" після завершення стосунків. Однак згодом виявилося, що вона зробила "велику помилку" і тепер понесе покарання за вандалізм.