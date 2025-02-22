Вирішила діяти: жінка вміло провчила водія, який зайняв її паркувальне місце

Жінка орендувала особисте паркувальне місце поруч із будинком, але незабаром на її території почав регулярно паркуватися незнайомець, ігноруючи встановлені правила. Вона вирішила сама провчити нахабного водія.

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На популярному форумі Reddit набирає популярності історія, в якій жінка поділилася хитромудрою помстою своєї матері водієві, який регулярно займав її оплачену парковку.

За словами оповідачки, її мати, бувши молодою жінкою, мешкала в невеликій квартирі недалеко від університету й орендувала особисте місце для паркування поруч із будинком. Однак незабаром на її території почав регулярно паркуватися незнайомець, ігноруючи встановлені правила.

Після кількох днів невдалих спроб вирішити ситуацію мирним шляхом жінка звернулася до орендодавця, але той не взяв на себе відповідальність за врегулювання конфлікту. У підсумку їй запропонували єдиний варіант — евакуювати автомобіль власним коштом, але цей крок був би для неї надто витратним.

Тоді жінка вирішила діяти по-своєму. Вона покликала на допомогу свого хлопця і двох його друзів, і разом вони буквально перенесли автомобіль порушника. Використовуючи техніку розгойдування і почергового підйому, вони за кілька годин пересунули машину в центр стоянки, заблокувавши проїзд.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Результат не змусив себе чекати — пізніше власник авто отримав штраф від поліції, а головне, більше ніколи не паркувався на чужому місці.

Користувачі мережі із захопленням сприйняли цю винахідливу помсту. "Я вражений, що вам вдалося пересунути машину! Маленькі авто легші, але це все одно тонна ваги!" — написав один коментатор. Інший висловив здивування позицією орендодавця: "Як можна здавати місце в оренду, але не гарантувати його доступність?"

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