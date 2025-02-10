Шокував сусідів: чоловік розмістив у саду літак часів Другої світової війни (фото)

Ян Фокс витратив близько двох років на відновлення і перефарбування літака. На знак вдячності дружині за розуміння він додав її ім'я на фюзеляж.

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55-річний британець Ян Фокс, захоплений авіацією, викликав подив у своїх сусідів, встановивши у своєму саду повнорозмірну копію легендарного винищувача Spitfire часів Другої світової війни. Про це пише Daily Star.

Величезна склопластикова модель Spitfire MK IX, завдовжки 30 футів і розмахом крил 36 футів, раніше перебувала в Імперському військовому музеї в Даксфорді, де використовувалася для реконструкцій. Однак після пошкоджень, отриманих під час шторму, її передали до музею авіації Фенланда, а потім, після його закриття, придбав Яном Фоксом.

На відновлення і перефарбування літака ентузіаст витратив два роки.

Щоб висловити вдячність дружині за розуміння, Фокс додав на фюзеляж ім'я дружиниЩоб висловити вдячність дружині за розуміння, Фокс додав на фюзеляж ім'я дружини Фото: Bav Media

Щоб висловити вдячність дружині за розуміння, Фокс додав на фюзеляж ім'я дружини — "Хелен".

"Я не міг просто поставити кілька садових гномів — їх би ніхто не помітив. Приємно мати таку садову деталь, усім подобається її бачити. Думаю, це приносить радість іншим людям більше, ніж мені. Люди зупиняються, роблять фото і навіть заходять поспілкуватися", — розповів Ян.

На відновлення і перефарбування літака ентузіаст витратив два роки Фото: Bav Media

Видання також зазначає, що через кілька тижнів після встановлення незвичайного експоната Велика Британія попрощалася зі ще однією легендою, пов'язаною зі Spitfire. 24 січня у віці 103 років пішов із життя льотчик-ас Королівських ВПС Джек Геммінгс, який брав участь у бойових діях Другої світової війни.

Геммінгс захищав Бенгальську затоку від японського вторгнення, а після війни присвятив себе гуманітарній роботі. У 1948 році він став співзасновником благодійної організації Mission Aviation Fellowship (MAF), що забезпечує транспортування гуманітарної допомоги у віддалені райони світу.

У лютому 2023 року, у віці 102 років, ветеран знову піднявся в небо на Spitfire, здійснивши політ з аеродрому Біггін-Гілл у межах збору коштів для MAF. Пізніше цей політ назвали "запалющий; наснажливим". Джек Геммінгс був нагороджений Хрестом ВПС за проявлену мужність, а також отримав почесне звання "Майстер повітряного пілота".

Раніше Фокус повідомляв, що літак залишився без пілота під час трансатлантичного рейсу. Капітан повітряного судна, відчувши слабкість, відійшов у зону відпочинку екіпажу і несподівано втратив свідомість. Стюардеси надали йому першу допомогу.

Також стало відомо, що турист виявив у своєму готельному номері повноцінний літак. Чоловік очікував отримати стандартний готельний номер. Однак замість звичної обстановки він виявив усередині повноцінний макет літака.