Шокировал соседей: мужчина разместил в саду самолет времен Второй мировой войны (фото)

Ян Фокс потратил около двух лет на восстановление и перекраску самолета. В знак признательности супруге за понимание он добавил ее имя на фюзеляж.

Related video

55-летний британец Ян Фокс, увлеченный авиацией, вызвал удивление у своих соседей, установив в своем саду полноразмерную копию легендарного истребителя Spitfire времен Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Star.

Огромная стеклопластиковая модель Spitfire MK IX, длиной 30 футов и размахом крыльев 36 футов, ранее находилась в Имперском военном музее в Даксфорде, где использовалась для реконструкций. Однако после повреждений, полученных во время шторма, была передана в музей авиации Фенланда, а затем, после его закрытия, приобретена Яном Фоксом.

На восстановление и перекраску самолета энтузиаст потратил два года.

Чтобы выразить признательность супруге за понимание, Фокс добавил на фюзеляж имя женыЧтобы выразить признательность супруге за понимание, Фокс добавил на фюзеляж имя жены Фото: Bav Media

Чтобы выразить признательность супруге за понимание, Фокс добавил на фюзеляж имя жены — "Хелен".

"Я не мог просто поставить несколько садовых гномов — их бы никто не заметил. Приятно иметь такую садовую деталь, всем нравится ее видеть. Думаю, это доставляет радость другим людям больше, чем мне. Люди останавливаются, делают фото и даже заходят пообщаться", — рассказал Ян.

На восстановление и перекраску самолета энтузиаст потратил два года Фото: Bav Media

Издание также отмечает, что спустя несколько недель после установки необычного экспоната Великобритания простилась с еще одной легендой, связанной со Spitfire. 24 января в возрасте 103 лет ушел из жизни летчик-ас Королевских ВВС Джек Хеммингс, участвовавший в боевых действиях Второй мировой войны.

Хеммингс защищал Бенгальский залив от японского вторжения, а после войны посвятил себя гуманитарной работе. В 1948 году он стал сооснователем благотворительной организации Mission Aviation Fellowship (MAF), обеспечивающей транспортировку гуманитарной помощи в отдаленные районы мира.

В феврале 2023 года, в возрасте 102 лет, ветеран вновь поднялся в небо на Spitfire, совершив полет с аэродрома Биггин-Хилл в рамках сбора средств для MAF. Позже этот полет назвали "вдохновляющим". Джек Хеммингс был награжден Крестом ВВС за проявленное мужество, а также получил почетное звание "Мастер воздушного пилота".

Ранее Фокус сообщал, что самолет остался без пилота во время трансатлантического рейса. Капитан воздушного судна, почувствовав слабость, отошел в зону отдыха экипажа и неожиданно потерял сознание. Стюардессы оказали ему первую помощь.

Также стало известно, что турист обнаружил в своем гостиничном номере полноценный самолет. Мужчина ожидал получить стандартный гостиничный номер. Однако вместо привычной обстановки он обнаружил внутри полноценный макет самолета.