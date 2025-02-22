Решила действовать: женщина умело проучила водителя, занявшего ее парковочное место

Женщина арендовала личное парковочное место рядом с домом, но вскоре на ее территории начал регулярно парковаться незнакомец, игнорируя установленные правила. Она решила сама проучить наглого водителя.

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На популярном форуме Reddit набирает популярность история, в которой женщина поделилась хитроумной местью своей матери водителю, регулярно занимавшему ее оплаченную парковку.

По словам рассказчицы, ее мать, будучи молодой женщиной, жила в небольшой квартире недалеко от университета и арендовала личное парковочное место рядом с домом. Однако вскоре на ее территории начал регулярно парковаться незнакомец, игнорируя установленные правила.

После нескольких дней неудачных попыток решить ситуацию мирным путем женщина обратилась к арендодателю, но тот не взял на себя ответственность за урегулирование конфликта. В итоге ей предложили единственный вариант – эвакуировать автомобиль за свой счет, но этот шаг был бы для нее слишком затратным.

Тогда женщина решила действовать по-своему. Она позвала на помощь своего парня и двух его друзей, и вместе они буквально перенесли автомобиль нарушителя. Используя технику раскачивания и поочередного подъема, они за несколько часов передвинули машину в центр парковки, заблокировав проезд.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

Результат не заставил себя ждать – позже владелец авто получил штраф от полиции, а главное, больше никогда не парковался на чужом месте.

Пользователи сети с восторгом восприняли эту находчивую месть. "Я впечатлен, что вам удалось передвинуть машину! Маленькие авто легче, но это все равно тонна веса!" – написал один комментатор. Другой выразил удивление позицией арендодателя: "Как можно сдавать место в аренду, но не гарантировать его доступность?"

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