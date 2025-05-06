Жінка застала сусідських дітей у своєму саду і її вразила реакція мами

Жителька тихого району з доглянутим заднім подвір’ям розповіла, що дитина сусідів почала регулярно без дозволу використовувати її приватну територію як особистий майданчик для ігор.

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Історією вона поділилась на Reddit.

"У мене є невеликий сад, пара стільців та гамак, у якому я люблю відпочивати. Проте останнім часом дитина мого сусіда (йому близько 10 років) вирішила, що мій двір — це, по суті, продовження його будинку", — розповідала жінка.

Спочатку авторка посту намагалася ставитися до ситуації поблажливо. Хлопчик грався її садовими інструментами та бігав по траві. Господиня ввічливо попросила його попередньо питати дозволу. Та невдовзі ситуація вийшла з-під контролю: одного дня вона повернулась додому і побачила, як дитина разом із друзями влаштували справжню війну водяними кульками — прямо на її подвір’ї.

Коли вона попросила дітей піти і наголосила, що не дозволяє перебування на території без її згоди, вони лише посміялися й зазначили, що це весело. Згодом з’явилася й мати хлопчика, обурена проханням жінки. Вона звинуватила сусідку в надмірній суворості і сказала, що "діти просто хочуть гратися".

"Мені було соромно за те, що я поставила її у скрутне становище, але в мене теж є межі!", — додала жінка.

Вона запитала користувачів мережі, як вийти із ситуації Дехто радив жінці посидіти у сусідки на задньому дворі на шезлонгу. Деякі пропонували жінці запросити друзів і насолоджуватись сусідською територією. Однак найбільше порад було встановити паркан.

"Схоже, мама не захотіла прибиратися. Дитині не можна знаходитись у вас на подвір'ї. А що, якби він грав із садовим інструментом і втратив палець??? Хто був би винний?", — прокоментував пост один із користувачів.

Раніше Фокус писав, на який відчайдушний крок наважився чоловік, аби в його вікна більше не заглядали сусіди. Чоловік повісив на вікна декоративну райдужну плівку, яка не лише гарантує приватність, але й наповнює кімнату барвистими відблисками.

Нагадаємо, що нещодавно британець припаркував власну машину поруч із будинком сусіда на парковці загального користування. Повернувшись до машини за пару годин, йому залишили "послання" на склі водійських дверей.