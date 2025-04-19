Чоловік наважився на відчайдушний крок, аби в його вікна більше не заглядали сусіди (фото)

Під час ремонту будинку британець Кріс Лем знайшов бюджетне рішення для вікон — декоративну райдужну плівку, яка не лише гарантує приватність, але й наповнює кімнату барвистими відблисками.

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Чоловік поділився своїм досвідом у Facebook.

Штори — необхідний елемент для збереження приватності у домі, але їхня вартість часто змушує шукати альтернативні варіанти. Саме з цією проблемою нещодавно зіштовхнувся Кріс. "Веселкова віконна плівка за 8 фунтів допомогла мені створити приватність до того часу, поки я зможу дозволити собі жалюзі чи штори", — написав британець у своєму дописі.

Плівка для вікна

Переглядаючи пропозиції на Amazon, власник будинку натрапив на цікаву віконну плівку. "Її легко наклеїти за допомогою води та невеликої кількості засобу для миття посуду у пульверизаторі", — поділився своїм досвідом винахідник.

Вікна з плівкою Фото: Facebook

Згідно з описом товару в інтернеті, ця плівка для приватності кріпиться до скла без клею завдяки технології статичної електрики. Додатковою перевагою є захист від ультрафіолетового випромінювання. Її можна використовувати багаторазово. До того ж після зняття не залишається липкого сліду.

Реакція користувачів мережі

Допис Кріса викликав справжній фурор у мережі, зібравши тисячі коментарів.

"Має чудовий вигляд! Я обклеїла такою плівкою всю нашу веранду, вигляд просто неймовірний", — поділилася враженнями одна жінка;

Інша додала: "Я зробила те саме, коли діти постійно ламали мої жалюзі. Зняла їх і наклеїла цю плівку";

"У мене так само, я обожнюю, як кімната наповнюється веселкою, коли сонце потрапляє на неї", — написав ще один прихильник цього бюджетного рішення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Шивон Даніель із Великої Британії, яка оселилася в будинку, збудованому ще у 1940-х роках, і зіткнулася з проблемою — вікна постійно запотівали через конденсат. Через брак коштів на заміну вікон вона звернулася за порадою до спільноти любителів ремонту та прибирання. Рекомендації виявилися напрочуд ефективними.

А тим часом українська блогерка й фахівчиня з прибирання на ім’я Аля поділилася у TikTok корисною порадою: вона пояснила, яку функцію виконує кожен із трьох відсіків у пральній машині. Як виявилось, багато її підписників не знали про це. Її відео швидко стало популярним, зібравши майже мільйон переглядів та тисячі вподобайок, поширень і коментарів.