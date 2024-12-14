"Не дякуйте": жінці розказали, як раз і назавжди позбутися конденсату на вікнах

Користувачі мережі запропонували безліч корисних способів, але один з них — "скандинавський" лайфхак — згадували найчастіше.

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Шивон Даніель з Великої Британії нещодавно переїхала до будинку 1940-х років і помітила, що шибки в її будинку постійно мокрі від конденсату. Не маючи грошей на нові вікна, жінка звернулася за допомогою до ентузіастів, які займаються домашнім ремонтом та прибирання. Отримані поради виявились дуже дієвими.

"Потрібна ваша підказка. Ми купили будинок, зведений у 1940-х роках. Там застарілі дерев'яні вікна, які потребують заміни. На жаль, у нас немає на це коштів. Чи хтось стикався з такою проблемою раніше і чи знає, як її можна вирішити", — запитала Шивон в учасників приватної спільноти "DIY On A Budget Official" на Facebook.

Конденсат на вікнах

Користувачі мережі кинулись у коментарі, щоб поділитися своїми порадами. Вони запропонували безліч корисних способів, але один з них ("скандинавський" лайфхак) згадували найчастіше.

"Щодня, незалежно від погоди, відкривати всі вікна на п'ять хвилин, щоб випустити всю вологу. Крім того, витирайте ці краплини, щоб запобігти появі плісняви", — зазначив один з учасників обговорення. Інший додав: "Вам потрібно зменшити вологість у будинку, спробуйте використати осушувач повітря".

Експерти радять відкривати вікна на пару хвилин Фото: Unplash

Інші поради

Крім того, один з юзерів запропонував досить неочікуваний спосіб боротьби з конденсатом на вікнах.

"Рідина для миття посуду утворює бар'єр на поверхні вікон, запобігаючи прилипанню води. Всього за кілька хвилин ви можете покласти край вогкості, цвілі та грибку. Мені це допомогло на деякий час", — пояснив він.

Ще одна господиня порадила поставити на підвіконня мисочку з сіллю. "Це дешево і витягне вологу з повітря, моя бабуся так робила. Не дякуйте", — написала хазяйка у коментарях.

Нагадаємо, раніше експерт Джадд Кларк (Judd Clarke) розповів, що найкращий варіант для тривалого зберігання курячих яєць — це холодильник, але він не радить класти їх у спеціальний лоток, що зазвичай розміщується на дверцятах. За словами знавця, це масова помилка.

Крім того, українська блогерка та експертка з прибирання, яку звуть Аля, на своїй сторінці у TikTok розповіла, для чого потрібен кожен з трьох відсіків у пральній машинці. Як з’ясувалось, багато хто з її підписників про це не знав. Відео дівчини швидко стало вірусним, зібравши майже 1 мільйон переглядів, а також тисячі вподобайок, поширень та інших реакцій.