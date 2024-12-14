"Не благодарите": женщине рассказали, как раз и навсегда избавиться от конденсата на окнах

Пользователи сети предложили множество полезных способов, но один из них — "скандинавский" лайфхак — упоминали чаще всего.

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Шивон Даниэль из Великобритании недавно переехала в дом 1940-х годов и заметила, что стекла в ее доме постоянно мокрые от конденсата. Не имея денег на новые окна, женщина обратилась за помощью к энтузиастам, которые занимаются домашним ремонтом и уборкой. Полученные советы оказались очень действенными.

"Нужна ваша подсказка. Мы купили дом, построенный в 1940-х годах. Там устаревшие деревянные окна, которые нуждаются в замене. К сожалению, у нас нет на это средств. Кто-то сталкивался с такой проблемой раньше и знает, как ее можно решить", — спросила Шивон у участников частного сообщества "DIY On A Budget Official" на Facebook.

Конденсат на окнах

Пользователи сети бросились в комментарии, чтобы поделиться своими советами. Они предложили множество полезных способов, но один из них ("скандинавский" лайфхак) упоминали чаще всего.

"Ежедневно, независимо от погоды, открывайте все окна на пять минут, чтобы выпустить всю влагу. Кроме того, вытирайте эти капли, чтобы предотвратить появление плесени", — отметил один из участников обсуждения. Другой добавил: "Вам нужно уменьшить влажность в доме, попробуйте использовать осушитель воздуха".

Эксперты советуют открывать окна на пару минут Фото: Unplash

Другие советы

Кроме того, один из юзеров предложил довольно неожиданный способ борьбы с конденсатом на окнах.

"Жидкость для мытья посуды образует барьер на поверхности окон, предотвращая прилипание воды. Всего за несколько минут вы можете положить конец сырости, плесени и грибку. Мне это помогло на некоторое время", — пояснил он.

Еще одна хозяйка посоветовала поставить на подоконник мисочку с солью. "Это дешево и вытянет влагу из воздуха, моя бабушка так делала. Не благодарите", — написала хозяйка в комментариях.

Напомним, ранее эксперт Джадд Кларк (Judd Clarke) рассказал, что лучший вариант для длительного хранения куриных яиц — это холодильник, но он не советует класть их в специальный лоток, который обычно размещается на дверце. По словам знатока, это массовая ошибка.

Кроме того, украинская блогерша и эксперт по уборке, которую зовут Аля, на своей странице в TikTok рассказала, для чего нужен каждый из трех отсеков в стиральной машинке. Как выяснилось, многие из ее подписчиков об этом не знали. Видео девушки быстро стало вирусным, собрав почти 1 миллион просмотров, а также тысячи лайков, репостов и других реакций.