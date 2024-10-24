Миска с солью у окна предотвратит сырость и плесень: ученые рассказали, сработает ли этот трюк (видео)

Новый лайфхак предлагает расставлять миски с солью у окон, чтобы снизить влажность в помещении. Но действительно ли этот простой трюк может сработать?

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Когда водяной пар в нашем доме или авто попадает на холодную поверхность, например, окна, он снова переходит в жидкое состояние, создавая конденсат. В социальных сетях предлагают простой трюк, который якобы поможет избавить дом от сырости и плесени — достаточно лишь простой миски с солью. Но, действительно ли это может сработать? Ученые дали ответ, пишет IFLScience.

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По словам исследователей из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), конденсация — вопрос не одной лишь температуры, а разницы между двумя температурами:

температурой воздуха;

точкой росы (температура, при которой может образоваться роса).

Простыми словами, точка росы — точка, при которой воздух становится насыщенным и не может больше удерживать водяной пар. Любое дополнительное охлаждение приводит к конденсации водяного пара. Для борьбы с конденсатом можно предпринять некоторые меры, в противном случае это может привести к сырости и плесени, а также может повредить наши оконные рамы.

Если дело касается машин, наиболее эффективным способом удаления влаги из воздуха является использование системы кондиционирования автомобиля. Эта система забирает воздух из салона через испаритель, что заставляет влагу в воздухе конденсироваться контролируемым образом и выходить из автомобиля. Что касается дома, эта задача может быть немного сложнее.

Впрочем, ученые отмечают, что принципы борьбы дома с конденсатом те же. В последнее время в сети обсуждают способ с использованием миски с солью возле окна в холодные месяцы. По словам эксперта по дому и садоводству Энди Элисса, соль обладает способностью впитывать влагу из воздуха и, по сути, высушивает ее. В результате при контакте со стеклом действительно образуется меньше капель конденсата.

Этот нехитрый трюк предполагает, что количество соли будет зависеть от размера окна — чем больше оно, тем больше соли понадобится. Но действительно ли это может сработать? По словам инженера-химика Джона Фрэнсиса Ричардсона, в некоторых случаях образование гидрата или более высокого гидрата соли действительно возможно. Но не ясно, будет ли это иметь большой эффект, учитывая, что соль поглощает влагу лишь при относительно высокой влажности.

Например, при относительной влажности до 74% и температуре 20°C соль не поглощает заметное количество водяного пара. Увы, наши дома, как правило, менее влажные — обычно влажность составляет от 30% до 60%, но в некоторых отдельных местах она может превышать 70%. При этом в разных частях наших домов может быть разная влажность, а потому соль действительно может помочь в этой ситуации.

Впрочем, эксперт считает, что наиболее эффективным способом борьбы с сыростью и плесенью все же считается вентиляция. Например, окна в квартире можно просто приоткрыть, что куда более эффективно поможет справиться с влажностью.

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