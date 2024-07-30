Найдено то, что делает жару еще более смертоносной: но это работает не всегда

Исследователи обнаружили, что влажность делает экстремальные температуры еще более невыносимыми, но ученые все равно разделились во мнениях.

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В условиях климатического кризиса, нависшего над планетой, на Землю обрушились экстремальные волны жары, засухи и лесных пожаров. Прошлым летом, когда большая часть мира переживала рекордную жару, статья в Environmental Health Perspectives (EHP) вызвала переполох среди ученых, изучающих риски жары для здоровья, пишет Science.

Авторы указывали на поразительный разрыв между двумя лагерями исследователей относительно того, как влажность влияет на смертоносность жары. Физиологи обнаружили убедительные доказательства того, что влажность играет важную роль: большая влажность затрудняет для организма поддержание безопасной внутренней температуры и предотвращение теплового удара. В то же время эпидемиологи пришли к выводу, что сама по себе температура точно предсказывает показатели смертности, при этом увеличение влажности мало влияет на прогнозы.

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По словам первого автора исследования, климатолога Джейн Болдуин из Калифорнийского университета в Ирвайне, до этой статьи никто не говорил напрямую о существовании двух областей, развивающихся параллельно с совершенно разными выводами. Однако теперь ученые опасаются, что, если это продолжится, такое расхождение во мнениях может стать реальной проблемой для прогнозирования последствий изменения климата.

В результате ученый по системам Земли из Стэнфордского университета Крис Каллахан утверждает, что дебаты о влажности сегодня весьма ожесточенны и на самом деле мы попросту не знаем, какова ее роль в формировании смертности.

При этом ученые сходятся во мнении, что ставки очень высоки. Повышение глобальной температуры подвергает все больше людей риску смерти, связанной с жарой, и многие из самых жарких частей мира — например, Южная и Юго-Восточная Азия и Персидский залив — также испытывают удушающую влажность. В этом случае понимание роли влажности могут влиять на множество аспектов: от пороговых значений в рекомендациях до рекомендуемых методов охлаждения.

Известно, что влажное тепло ощущается более угнетающе, чем сухое. Вполне логично, что оно также и более смертоносно: около 75% охлаждения тела достигается за счет испарения пота в воздух. Чем больше воды содержится в воздухе, тем меньше пота может испариться, что снижает его эффективность как механизма охлаждения.

В то же время исследование 2019 года, охватившее данные о погоде и смертности в 445 городах в 24 странах, почти не обнаружило связи между влажностью и смертностью после поправки на температуру. Любопытно, что исследование 2023 года пришло к аналогичному выводу и охватило данные в 604 местах в 39 странах. Теперь ученые заявляют, что нам потребуется больше исследований на эту тему, чтобы пролить свет на роль влажности.

Однако есть исследования, утверждающие, что влажность на самом деле усугубляет эффект жары, а у людей есть физиологический предел, выше которого они не могут переносить сочетание этих двух факторов. К такому выводу пришли ученые в исследовании 2010 года.

В 2022 году биометеоролог Дэн Вечеллио с коллегами проверили этот предложенный порог эмпирически, изучая молодых здоровых людей в климатической камере. Группа пришла к выводу, что для молодых здоровых людей, занимающихся легкой физической активностью, порог выживания в жаркой влажной среде был ниже, чем предполагалось ранее: может ощущаться как 40°C–50°C в зависимости от уровня влажности.

Исследователи полагают, что разные результаты могут быть обусловлены целым рядом причин, в том числе и изначальными данными, используемыми учеными. Однако они также настаивают на том, что нам следует прояснить этот момент как можно быстрее, в особенности в условиях закипающей Земли.

Ранее Фокус писал о том, что климат Земли бросает из крайности в крайность: что насылает на планету засухи и наводнения.