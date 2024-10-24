Миска із сіллю біля вікна запобіжить вогкості та цвілі: вчені розповіли, чи спрацює цей трюк (відео)

Новий лайфхак пропонує розставляти миски із сіллю біля вікон, щоб знизити вологість у приміщенні. Але чи дійсно цей простий трюк може спрацювати?

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Коли водяна пара в нашому будинку або авто потрапляє на холодну поверхню, наприклад, вікна, вона знову переходить у рідкий стан, створюючи конденсат. У соціальних мережах пропонують простий трюк, який нібито допоможе позбавити оселю від вогкості та плісняви — достатньо лише простої миски із сіллю. Але, чи дійсно це може спрацювати? Вчені дали відповідь, пише IFLScience.

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За словами дослідників з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), конденсація — питання не однієї лише температури, а різниці між двома температурами:

температурою повітря;

точкою роси (температура, за якої може утворитися роса).

Простими словами, точка роси — точка, за якої повітря стає насиченим і не може більше утримувати водяну пару. Будь-яке додаткове охолодження призводить до конденсації водяної пари. Для боротьби з конденсатом можна вжити деяких заходів, інакше це може призвести до вогкості та цвілі, а також може пошкодити наші віконні рами.

Якщо справа стосується машин, найефективнішим способом видалення вологи з повітря є використання системи кондиціонування автомобіля. Ця система забирає повітря із салону через випарник, що змушує вологу в повітрі конденсуватися контрольованим чином і виходити з автомобіля. Що стосується будинку, це завдання може бути трохи складнішим.

Утім, учені зазначають, що принципи боротьби вдома з конденсатом ті самі. Останнім часом у мережі обговорюють спосіб із використанням миски з сіллю біля вікна в холодні місяці. За словами експерта з дому та садівництва Енді Елісса, сіль має здатність вбирати вологу з повітря і, по суті, висушує її. У результаті під час контакту зі склом дійсно утворюється менше крапель конденсату.

Цей нехитрий трюк припускає, що кількість солі залежатиме від розміру вікна — що більше воно, то більше солі знадобиться. Але чи дійсно це може спрацювати? За словами інженера-хіміка Джона Френсіса Річардсона, у деяких випадках утворення гідрату або вищого гідрату солі справді можливе. Але не зрозуміло, чи матиме це великий ефект, враховуючи, що сіль поглинає вологу лише за відносно високої вологості.

Наприклад, за відносної вологості до 74% і температури 20°C сіль не поглинає помітну кількість водяної пари. На жаль, наші будинки, як правило, менш вологі — зазвичай вологість становить від 30% до 60%, але в деяких окремих місцях вона може перевищувати 70%. Водночас в різних частинах наших будинків може бути різна вологість, а тому сіль дійсно може допомогти в цій ситуації.

Утім, експерт вважає, що найефективнішим способом боротьби з вогкістю і пліснявою все ж вважається вентиляція. Наприклад, вікна у квартирі можна просто відчинити, що куди ефективніше допоможе впоратися з вологістю.

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