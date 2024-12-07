Должен знать каждый. Хозяйка объяснила, зачем нужен третий отсек в стиральной машине

Как выяснилось, многие не знают назначения каждого из отделений в специальном контейнере для порошка.

Украинская блогерша и эксперт по уборке, которую зовут Аля, на своей странице в TikTok рассказала, для чего нужен каждый из трех отсеков в стиральной машинке. Как выяснилось, многие из ее подписчиков об этом не знали. Видео девушки быстро стало вирусным, собрав почти 1 миллион просмотров, а также тысячи лайков, репостов и других реакций.

"Для чего нужны три отсека в стиральной машине? Сегодня с этим разберемся. Здесь есть три части. Обычно они обозначены римскими цифрами I, II, III, а также звездочками и цветочками. Там, где у меня римская цифра І — это предварительная стирка или замачивание, куда можно засыпать только сухой порошок. Отсек номер II — это основной цикл, куда засыпаем порошок или гель. У меня нет средства, чтобы показать, но там, где цветочек, это контейнер для кондиционера", — объяснила Ася, загружая вещи для стирки в машинку.

Пользователи сети в комментариях начали делиться собственным опытом, а также поблагодарили автора за полезное видео.

"Я до сих пор не знаю назначения этих отсеков, потому что я всегда все в барабан бросаю";

"В инструкции к стиралке пишут, что и в какой отсек засыпать";

"Мне 32 годика, но было лень читать, что и для чего предназначено. Наконец TikTok меня просветил";

"С таким же успехом вы могли все это добавить прямо в барабан, потому что при подаче воды в машинку в тех отсеках все смешивается и заливается одновременно в барабан";

"Лучшее видео этого дня";

"Поняла, что я все время не туда сыпала кондиционер".

Одна из участниц обсуждения поинтересовалась у автора, почему в отсек для предварительной стирки можно засыпать только сухой порошок.

"Я добавляю кислородный, но его нужно совсем немного, потому что пены будет очень много. Почему нельзя гель, не подскажу — такая рекомендация в инструкции", — пояснила Аля.

Напомним, ранее популярная американская блогерша Минди МакНайт рассказала зрителям, что нашла скрытую кнопку на стиральной машинке.

А вот 22-летняя Меган Норрис, которая учится в Калифорнийском университете (США) и уже три года живет со своей соседкой по комнате, со временем начала замечать, что некоторые ее вещи бесследно исчезают. В частности, чаще всего это случалось с носками и нижним бельем. Недавно она обнаружила неожиданную причину.