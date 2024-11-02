Важно знать каждому: эксперт рассказала о скрытом отсеке в стиральной машине (видео)

По словам эксперта, регулярная очистка одного из фильтров не только продлевает срок службы стиральной машины, но и улучшает качество стирки.

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Многие владельцы стиральных машин не подозревают о необходимости чистить фильтр, расположенный в нижней части прибора. Этот небольшой отсек собирает мусор, волосы и грязь, которые могут негативно влиять на работу техники и приводить к сбоям. Более подробно об этом рассказала эксперт по недвижимости Select London в одном из видео в TikTok.

В популярном видеоролике в TikTok эксперт по недвижимости Select London наглядно продемонстрировала, как найти и почистить скрытый отсек. Она рекомендовала сначала подложить полотенце под машину, чтобы предотвратить разлив воды. Затем женщина открыла крышку фильтра на передней панели устройства и показала, как из него хлынула вода, содержащая грязь, резинки для волос и другие мелкие предметы.

"Эта вода может неприятно пахнуть из-за накопившихся загрязнений", — предупредила она, подчеркнув важность регулярного ухода за этим отсеком.

После слива воды женщина тщательно протерла зону фильтра антибактериальными салфетками и промыла сам фильтр средством для посуды, вернув его на место.

Видео вызвало бурную реакцию пользователей социальных сетей, многие из которых признались, что никогда не знали об этом отсеке.

"Я даже не подозревал, что это нужно делать", "Спасибо, что напомнили почистить фильтр у бабушки! Она не знала об этом, а я последний раз чистил его два года назад","У меня фронтальная стиральная машина много лет, и я ни разу этого не делал", — писали они.

По словам эксперта, регулярная очистка фильтра не только продлевает срок службы стиральной машины, но и улучшает качество стирки, что избавляет от лишних проблем и затрат на ремонт.

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