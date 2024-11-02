Важливо знати кожному: експерт розповіла про прихований відсік у пральній машині (відео)

За словами експерта, регулярне очищення одного з фільтрів не тільки подовжує термін служби пральної машини, а й покращує якість прання.

Related video

Багато власників пральних машин не підозрюють про необхідність чистити фільтр, розташований у нижній частині приладу. Цей невеликий відсік збирає сміття, волосся і бруд, які можуть негативно впливати на роботу техніки й призводити до збоїв. Більш детально про це розповіла експертка з нерухомості Select London в одному з відео в TikTok.

У популярному відеоролику в TikTok експертка з нерухомості Select London наочно продемонструвала, як знайти й почистити прихований відсік. Вона рекомендувала спочатку підкласти рушник під машину, щоб запобігти розливу води. Потім жінка відкрила кришку фільтра на передній панелі пристрою і показала, як з нього хлинула вода, що містила бруд, гумки для волосся та інші дрібні предмети.

"Ця вода може неприємно пахнути через накопичені забруднення", — попередила вона, підкресливши важливість регулярного догляду за цим відсіком.

Після зливу води жінка ретельно протерла зону фільтра антибактеріальними серветками й промила сам фільтр засобом для посуду, повернувши його на місце.

Відео викликало бурхливу реакцію користувачів соціальних мереж, багато з яких зізналися, що ніколи не знали про цей відсік.

"Я навіть не підозрював, що це потрібно робити", "Спасибі, що нагадали почистити фільтр у бабусі! Вона не знала про це, а я востаннє чистив його два роки тому", "У мене фронтальна пральна машина багато років, і я жодного разу цього не робив", — писали вони.

За словами експерта, регулярне очищення фільтра не тільки подовжує термін служби пральної машини, а й покращує якість прання, що позбавляє від зайвих проблем і витрат на ремонт.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина встановила вдома камеру спостереження і домоглася арешту сусідки. Жінка розповіла, що їй довелося терміново виїхати за сімейними обставинами. Перед від'їздом її сусідка по кімнаті запропонувала взяти на себе догляд за котом.

Також стало відомо, що мережа супермаркетів продає крихітні житлові будинки. Конструкція має місце для спальні, вітальні, ванної кімнати, їдальні та кухні. Всередині немає меблів і побутової техніки.