Оманлива ціна: мережа супермаркетів продає крихітні житлові будинки (фото)

Крихітний будинок має місце для спальні, вітальні, ванної кімнати, їдальні та кухні. Всередині немає меблів і побутової техніки.

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У США мережа супермаркетів Walmart продає крихітні будинки онлайн за $15 900. Конструкцію розміром 19 на 20 футів доставляють на вантажівці з платформою і вона потребує навантажувача або крана для її розвантаження. Про це пише FOX News.

Зроблений Chery Industrial, нью-йоркською компанією з рішень для зберігання речей, цей крихітний будинок має місце для спальні, вітальні, ванної кімнати, їдальні та кухні. Його доставляють без меблів і без побутової техніки.

Видання зазначає, що деякі американці переходять на крихітні будинки на тлі високих цін на житло по всій країні, що значною мірою зумовлено нестачею житла, спричиненою спадом будівництва після Великої рецесії 2007-09 років. Проте ціна на прейскуранті може бути оманливою, враховуючи додаткові витрати, пов'язані з володінням таким будинком.

Покупцеві знадобиться земля для крихітного будинку, а також витрати на оренду навантажувача або крана, додавання побутової техніки та меблі для будинку.

Крихітний будинок має місце для спальні, вітальні, ванної кімнати, їдальні та кухні Фото: Chery Industrial

Важливо зазначити, що в описі товару рекомендується залити бетоном ніжки невеликої конструкції для підвищення стійкості.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила будинок і виявила знахідку, яку приховали попередні власники. Емма Харрісон і Ріс Стейнер були здивовані, виявивши, що старі господарі приховували під мостинами в кухні.

Також стало відомо, що на "найсамотнішій дорозі" у США розташоване занедбане місто, в якому живуть 2 людини. Джонатан Харп і його дружина Норма залишилися єдиними жителями, які називають старе шахтарське містечко своїм домом. За їхніми словами, вони насолоджуються тишею і спокоєм.