Обманчивая цена: сеть супермаркетов продает крошечные жилые дома (фото)

Крошечный дом имеет место для спальни, гостиной, ванной комнаты, столовой и кухни. Внутри нет мебели и бытовой техники.

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В США сеть супермаркетов Walmart продает крошечные дома онлайн за $15 900. Конструкция размером 19 на 20 футов доставляется на грузовике с платформой и требует погрузчика или крана для его разгрузки. Об этом пишет FOX News.

Сделанный Chery Industrial, нью-йоркской компанией по решениям для хранения вещей, этот крошечный дом имеет место для спальни, гостиной, ванной комнаты, столовой и кухни. Его доставляют без мебели и без бытовой техники.

Издание отмечает, что некоторые американцы переходят на крошечные дома на фоне высоких цен на жилье по всей стране, что в значительной степени обусловлено нехваткой жилья, вызванной спадом строительства после Великой рецессии 2007-09 годов. Тем не менее цена на прейскуранте может быть обманчивой, учитывая дополнительные расходы, связанные с владением таким домом.

Покупателю понадобится земля для крошечного дома, а также расходы на аренду погрузчика или крана, добавление бытовой техники и мебель для дома.

Крошечный дом имеет место для спальни, гостиной, ванной комнаты, столовой и кухни Фото: Chery Industrial

Важно отметить, что в описании товара рекомендуется залить бетоном ножки небольшой конструкции для повышения устойчивости.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила дом и обнаружила находку, которую скрыли предыдущие владельцы. Эмма Харрисон и Рис Стейнер были удивлены, обнаружив, что старые хозяева скрывали под половицами в кухне.

Также стало известно, что на "самой одинокой дороге" в США находится заброшенный город, в котором живут 2 человека. Джонатан Харп и его жена Норма остались единственными жителями, которые называют старый шахтерский городок своим домом. По их словам, они наслаждаются тишиной и покоем.