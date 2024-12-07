Має знати кожен. Хазяйка пояснила, нащо потрібен третій відсік у пральній машині

Як з’ясувалось, багато хто не знає призначення кожного з відділень у спеціальному контейнері для порошку.

Українська блогерка та експертка з прибирання, яку звуть Аля, на своїй сторінці у TikTok розповіла, для чого потрібен кожен з трьох відсіків у пральній машинці. Як з’ясувалось, багато хто з її підписників про це не знав. Відео дівчини швидко стало вірусним, зібравши майже 1 мільйон переглядів, а також тисячі вподобайок, поширень та інших реакцій.

"Для чого потрібно три відсіки у пральній машині? Сьогодні з цим розберемось. Тут є три частини. Зазвичай вони позначені римськими цифрами I, II, III, а також зірочками та квіточками. Там, де у мене римська цифра І — це попереднє прання або замочування, куди можна засипати тільки сухий пральний порошок. Відсік номер II — це основний цикл, куди засипаємо порошок або гель. У мене немає засобу, щоб показати, але там, де квіточка, це контейнер для кондиціонера", — пояснила Ася, завантажуючи речі для прання у машинку.

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися власним досвідом, а також подякували авторці за корисне відео.

"Я досі не знаю призначення цих відсіків, бо я завжди все в барабан кидаю";

"В інструкції використання пралки пишуть, що і в який відсік засипати";

"Мені 32 рочки, але було ліньки читати, що і для чого призначено. Нарешті TikTok мене просвітив";

"З таким же успіхом ви могли все це додати прямо в барабан, бо при подачі води в машинку в тих відсіках все змішується і заливається одночасно у барабан";

"Найкраще відео цього дня";

"Зрозуміла, що я весь час не туди сипала кондиціонер".

Одна з учасниць обговорення поцікавилась в авторки, чому у відсік для попереднього прання можна засипати тільки сухий порошок.

"Я додаю кисневий, але його потрібно зовсім трішки, бо піни буде дуже багато. Чому не можна гель, не підкажу — така рекомендація в інструкції", — пояснила Аля.

Нагадаємо, раніше популярна американська блогерка Мінді МакНайт розповіла глядачам, що знайшла приховану кнопку на пральній машинці.

А от 22-річна Меган Норріс, яка навчається у Каліфорнійському університеті (США) й вже три роки живе зі своєю сусідкою по кімнаті, з часом почала помічати, що деякі її речі безслідно зникають. Зокрема, найчастіше це траплялося зі шкарпетками та спідньої білизни. Нещодавно вона виявила несподівану причину.