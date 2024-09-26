Массовая ошибка: почему нельзя хранить яйца на дверце холодильника

По словам эксперта, секрет долговременного хранения яиц заключается в поддержании стабильной температуры, чтобы избежать образования конденсата.

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Эксперт Джадд Кларк (Judd Clarke) рассказал, что лучший вариант для длительного хранения куриных яиц — это холодильник, но он не советует класть их в специальный лоток, который обычно стоит на дверце. По словам знатока, это массовая ошибка, пишет издание Express.

"В холодильнике яйца могут храниться на 4-5 недель дольше, поскольку прохладные условия обеспечивают свежесть и препятствуют размножению бактерий, в частности сальмонеллы", — объясняет Кларк.

По его словам, хранить этот популярный продукт при комнатной температуре также возможно, но нужно помнить, что срок его годности сократится на 1-2 недели.

Джадд говорит, что секрет длительного хранения яиц заключается в поддержании стабильной температуры, чтобы избежать образования конденсата, который может способствовать проникновению бактерий через скорлупу.

Секрет долговременного хранения яиц заключается в поддержании стабильной температуры Фото: Pexels

"Колебания температуры приводят к увлажнению, создавая благоприятную среду для бактерий и риска загрязнения. Изменение температуры может вызвать сжатие и расширение скорлупы, это ослабляет ее и увеличивает риск заражения. Именно поэтому важно поддерживать постоянную температуру после того, как вы принесли яйца домой, чтобы гарантировать, что они безопасны для употребления в пищу", — добавляет он.

Как правильно хранить яйца в холодильнике?

Ответ кажется очевидным, но на самом деле это не так. В частности, эксперт не советует класть яйца на дверцу холодильника.

"Это место, где температура постоянно меняется: дверцы открываются и закрываются. Если в вашем холодильнике есть специальный лоток на полке, то лучше игнорируйте его. Лучше всего хранить яйца в оригинальной упаковке из супермаркета, которая не только защищает яйца от повреждений, но и указывает на срок годности", — рекомендует Кларк.

Он убежден, что идеальным местом для этого продукта является средняя полка холодильника, поскольку там поддерживается более стабильная температура и уровень влажности.

Джадд Кларк не рекомендует хранить яйца на дверце холодильника Фото: Pixabay

Напомним, ранее Фокус писал о бразильском фермере Хулио Сесаре Карвальо, который похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор.

Кроме того, фотографии вареных яиц с белым желтком завирусились в японских социальных сетях. Тысячи людей теперь не могут понять: это правда или очередной фейк, сгенерированный искусственным интеллектом.