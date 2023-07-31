В конкретном месте, при определенной температуре: ученые рассказали, как правильно хранить яйца

Неправильное хранение этого продукта может привести к серьезным проблемам со здоровьем, а потому исследователи советуют строго придерживаться этих рекомендаций.

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Яйца являются одним из наиболее популярных продуктов во всем мире. Однако также широко известно, что они могут оказаться весьма опасными, так как на скорлупе может храниться сальмонелла, которая легко проникает внутрь через трещины, пишет Science Focus.

Чтобы защитить себя и своих близких от сальмонеллеза стоит придерживаться четких инструкций исследователей о том, как хранить и обрабатывать яйца. По словам научного писателя и редактора докторской степенью в области пищевой химии Университета Лидса, доктора Эммы Дэвис, важно помнить, что хранить яйца стоит при температуре от 0 до 20°С. Если в вашем доме нет прохладной кладовой, то лучше всего хранить яйца в холодильнике в оригинальной или другой закрытой упаковке.

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Дело в том, что отдельная коробка также поможет защитить продукт от проникновения запахов окружающих продуктов через пористую скорлупу яиц. По словам Дэвис, кроме того стоит отдавать предпочтения яйцам, которые снесли куры, вакцинированные против сальмонеллы. Это защитит от развития опасной болезни.

Где не следует хранить яйца

Доктор Дэвис отмечает, что наименее подходящим местом в холодильнике для хранения яиц является дверца холодильника, где, как правило, и располагаются специальные отсеки. Проблема заключается в том, что именно дверца холодильника является местом с максимально изменчивой температурой, которая колеблется в результате открытия и закрытия холодильника.

Как готовить яйца

Исследователи советуют достать яйца из холодильника минимум за 30 минут до приготовления. Это поможет предотвратить растрескивание скорлупы при варки, а также позволит продукту сохранить оптимальные связующие свойства при запекании.

Как обрабатывать яйца

Несмотря на то, что куры привиты от сальмонеллы, скорлупа все еще остается чрезвычайно грязной, а потому доктор Дэвис советует обрабатывать яйца перед тем, как использовать.

Исследователи советуют промывать яйца под теплой проточной водой, а затем вытирать мягкой губкой или тряпкой. При этом ученые настоятельно не рекомендуют использовать моющие средства, так как некоторая их часть может просочиться сквозь пористую скорлупу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ изготавливать костные трансплантаты из яйца.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.