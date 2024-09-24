Кормят рисом: в сети показали куриные яйца с абсолютно белым желтком (фото)

По словам кулинаров, деликатес чаще всего используют для приготовления белого омурисэ (рисового омлета) и белого тамагояки.

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Фотографии вареных яиц с белым желтком завирусились в японских социальных сетях. Тысячи людей теперь не могут понять: это правда или очередной фейк, сгенерированный искусственным интеллектом. Удивительный продукт на своей странице в X (бывший Twitter) недавно показал Цуди Дзюнко, главный редактор онлайн-журнала Design no Hikidashi.

На опубликованной фотографии можно увидеть вареное куриное яйцо, разрезанное пополам. Казалось бы, ничего интересного, но пост автора мгновенно стал вирусным, ведь желток примерно такой же белый, как и белок вокруг него.

Сам Цуди Дзюнко позже признался, что раньше слышал об этом сорте окинавских яиц с белым желтком, однако никогда не представлял, насколько его трудно отличить от белка.

Яйцо с белым желтком Фото: Tsudajunko | X

В этой заметке не было никакой информации о происхождении этих уникальных яиц или о том, что делает их желток белым после варки. Один из пользователей X в комментариях объяснил, что они называются "Широтама" и происходят с фермы Накамура в городе Итоман (Окинава, Япония). Там к обычному корму добавляют рис, именно поэтому желток белеет, когда его варят.

По словам кулинаров, этот деликатес чаще всего используют для приготовления белого омурисэ (рисового омлета) и белого тамагояки. На вкус эти куриные яйца почти не отличаются от обычных.

Чтобы получить яйца с белым желтком, кур кормят рисом Фото: Tsudajunko | X

Напомним, ранее Фокус писал о бразильском фермере Хулио Сесаре Карвальо, который похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор.

А вот 30-летняя Стеф Карр из городка Сеттл (графство Северный Йоркшир, Великобритания) была ошеломлена, когда увидела, какое гигантское яйцо снесла ее двухлетняя курица Линда.