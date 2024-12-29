"Вмикала лише три рази": дівчина не платить за опалення завдяки покупці вартістю $2

Дівчині доводиться економити будь-яким можливим способом, зокрема суттєво зменшити рахунки за електроенергію.

Related video

У ці важкі часи багато хто рахує кожну копійку й намагається заощадити на всьому, на чому тільки можна. Однією з найбільших статей витрат для домогосподарств є рахунки за електроенергію. Втім, заощадити на цьому вкрай складно, особливо людям, які працюють з дому. Дівчині, яку звуть Хан, таки вдалось. У вірусному ролику, опублікованому в TikTok, вона розповіла, як саме.

Хан зізналась своїм підписникам, що має борг за кредитною карткою на суму 12000 фунтів стерлінгів (близько 641 тис. грн), однак хоче погасити його до 30 років. Це означає, що їй доводиться економити будь-яким можливим способом, зокрема суттєво зменшити рахунки за електроенергію.

Економія на комуналці

"Один з моїх улюблених способів заощадити — це використання ковдри з підігрівом замість того, щоб вмикати обігрівач. Опалення коштує 1,65 фунта стерлінгів (88 грн) на годину, а ковдра з підігрівом — 2,7 пенса (13 грн) на годину. Поки що ми вмикали опалення лише тричі", — розповідає дівчина.

Її відео спровокувало цілу дискусію серед користувачів мережі. Глядачі почали активно ділитися своїми думками у розділі коментарів. Одні підтримують таке рішення, інші — навпаки критикують.

"Ковдра з підігрівом — чи не найкраща річ, яку я коли-небудь купував";

"Будинок хай залишається холодною, головне, що я — королева, загорнута у свою ковдру за 3 пенси на годину!";

"100%, поки не замерзнуть пальці";

"А потім з’являється пліснява, і будеш робити ремонт".

Хан пояснила, що цей лайфхак підходить тим, хто живе сам у невеликих приміщеннях, а не для великої родини. "Я знаю, що це привілей — мати можливість увімкнути опалення, коли мені це потрібно", — додала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 30-річну британку Надін Донелон, яка разом зі своїм бойфрендом Джеком уже два роки як не включає опалення, аби не платити за дорогий газ. Жінка твердо переконана, що значно раціональніше витрачати гроші на якісну їжу, водопостачання та електроенергію.

Крім того, ми розповідали про Джессі Мюллер, яка знайшла неочевидні способи, як зігрітися взимку без опалення та обігрівача. Насамперед жінка використовує спеціальну ізоляцію, що допомагає зберегти тепло у морозні дні, а також рятує від спеки влітку. Блогерка радить придбати окремі килимки для вікон, а також постелити щільний рулон на всю підлогу.