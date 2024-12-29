"Включала только три раза": девушка не платит за отопление благодаря покупке стоимостью $2

Девушке приходится экономить любым возможным способом, в частности существенно уменьшить счета за электроэнергию.

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В эти трудные времена многие считают каждую копейку и стараются сэкономить на всем, на чем только можно. Одной из самых больших статей расходов для домохозяйств являются счета за электроэнергию. Однако сэкономить на этом крайне сложно, особенно людям, которые работают из дома. Девушке, которую зовут Хан, таки удалось. В вирусном ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала, как именно.

Хан призналась своим подписчикам, что имеет долг по кредитной карте на сумму 12 тыс. фунтов стерлингов (около 641 тыс. грн), однако хочет погасить его до 30 лет. Это означает, что ей приходится экономить любым способом, в частности существенно уменьшить счета за электроэнергию.

Экономия

"Один из моих любимых способов сэкономить — это использование одеяла с подогревом вместо того, чтобы включать обогреватель. Отопление стоит 1,65 фунта стерлингов (88 грн) в час, а одеяло с подогревом — 2,7 пенса (13 грн) в час. Пока что мы включали отопление только трижды", — рассказывает девушка.

Ее видео спровоцировало целую дискуссию среди пользователей сети. Зрители начали активно делиться своими мыслями в разделе комментариев. Одни поддерживают такое решение, другие — наоборот критикуют.

"Одеяло с подогревом — едва ли не лучшая вещь, которую я когда-либо покупал";

"Дом пусть стоит холодным, главное, что я — королева, завернутая в свое одеяло за 3 пенса в час!";

"100%, пока не замерзнут пальцы";

"А потом появляется плесень, и будешь делать ремонт".

Хан объяснила, что этот лайфхак подходит тем, кто живет сам в небольших помещениях, а не для большой семьи. "Я знаю, что это привилегия — иметь возможность включить отопление, когда мне это нужно", — добавила она.

Напомним, ранее Фокус писал о 30-летней британке Надин Донелон, которая вместе со своим бойфрендом Джеком уже два года как не включает отопление, чтобы не платить за дорогой газ. Женщина твердо убеждена, что значительно рациональнее тратить деньги на качественную еду, водоснабжение и электроэнергию.

Кроме того, мы рассказывали о Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом. Блогерша советует приобрести отдельные коврики для окон, а также постелить плотный рулон на весь пол.