Мужчина решился на отчаянный шаг, чтобы в его окна больше не заглядывали соседи (фото)

Во время ремонта дома британец Крис Лем нашел бюджетное решение для окон — декоративную пленку, которая не только гарантирует приватность, но и наполняет комнату красочными бликами.

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Мужчина поделился своим опытом в Facebook.

Шторы — необходимый элемент для сохранения приватности в доме, но их стоимость часто заставляет искать альтернативные варианты. Именно с этой проблемой недавно столкнулся Крис. "Радужная оконная пленка за 8 фунтов помогла мне создать приватность до тех пор, пока я смогу позволить себе жалюзи или шторы", — написал британец в своем посте.

Пленка для окна

Просматривая предложения на Amazon, владелец дома наткнулся на интересную оконную пленку. "Ее легко наклеить с помощью воды и небольшого количества средства для мытья посуды в пульверизаторе", — поделился своим опытом изобретатель.

Окна с пленкой Фото: Facebook

Согласно описанию товара в интернете, эта пленка для приватности крепится к стеклу без клея благодаря технологии статического электричества. Дополнительным преимуществом является защита от ультрафиолетового излучения. Ее можно использовать многократно. К тому же после снятия не остается липкого следа.

Реакция пользователей сети

Пост Криса вызвал настоящий фурор в сети, собрав тысячи комментариев.

"Выглядит замечательно, я оклеила такой пленкой всю нашу веранду, вид просто невероятный", — поделилась впечатлениями одна женщина;

Другая добавила: "Я сделала то же самое, когда дети постоянно ломали мои жалюзи. Сняла их и наклеила эту пленку";

"У меня так же, я обожаю, как комната наполняется радугой, когда солнце попадает на нее", — написал еще один сторонник этого бюджетного решения.

Напомним, ранее Фокус писал о Шивон Даниэль из Великобритании, которая поселилась в доме, построенном ещё в 1940-х годах, и столкнулась с проблемой — окна постоянно запотевали из-за конденсата. Из-за нехватки средств на замену окон она обратилась за советом к сообществу любителей ремонта и уборки. Рекомендации оказались на удивление эффективными.

А тем временем украинская блогерша и специалистка по уборке по имени Аля поделилась в TikTok полезным советом: она объяснила, какую функцию выполняет каждый из трех отсеков в стиральной машине. Как оказалось, многие ее подписчики не знали об этом. Ее видео быстро стало популярным, собрав почти миллион просмотров и тысячи лайков, репостов и комментариев.