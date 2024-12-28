Мать пятерых детей возмущает своими действиями соседей: все из-за ее любви к Барби (фото)

Увлечение 42-летней Джейми Грин розовым цветом и куклой Барби заставляет соседей считать женщину помешанной. Сама многодетная мать говорит, что у людей есть явное предубеждение к этой цветовой гамме.

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42-летняя Джейми Ли Грин стала огромной фанаткой куклы Барби, а ее увлечение превращать все вокруг в розовые тона заставляют ее соседей думать, что она явно потеряла здравый смысл. Об этой истории сообщает британский таблоид Daily Mail.

Женщина признается, что ее удивляет реакция соседей на то, что она покрасила свой дом в розовый, который соседи называют "отвратительным" и "ужасным". Однако госпожа Грин спокойно реагирует на такие упреки и говорит, что она просто делает то, к чему у нее лежит сердце.

Госпожа Грин на пороге дома (фото: Daily Mail)

"Розовый — это счастье для меня, это то, что я люблю". Я никому не обижаю и не делаю ничего плохого, это моя любовь и моя страсть — почему бы тебе просто не продолжить свое?", — интересуется женщина.

Она также не понимает, что все дома вокруг разрисованы в синие, фиолетовые и серые краски, а ее дом вызывает такую бурную реакцию. Поэтому женщина говорит, что цвета являются лишь цветами, а у кого-то явно не восприятие розового.

Сама мать пятерых детей любит этот цвет и стала большой фанаткой культовой куклы Барби. Когда госпожа Грин приобрела этот дом, то серость его стен и интерьера стали для нее поводом "вдохнуть жизнь".

Она провела дорогостоящий ремонт, покрыв розовой краской все комнаты, даже те, которые принадлежат ее детям. Кроме того, она разместила в доме (за исключение детских комнат) огромную коллекцию кукол Барби и всех персонажей, которые имеют розовый цвет.

Госпожа Грин внутри дома, где все также в розовых цветах (фото: Daily Mail)

Сама госпожа Грин говорит, что задумается изменить свою фамилию на Пинк (розовый с английского — ред.) или Барби. Она говорит, что это было бы ей гораздо приятнее, чем быть просто "миссис Грин".

"Я думаю, было бы лучше. Гораздо приятнее было бы, чтобы тебя называли миссис Пинк или Барби. Мне просто нравилось розовое и девичество всего этого с юности — я одевалась и мне нравилось то, что я хотела. Сколько людей наслаждались чем-то, начиная с детства, то почему я тоже не могу это делать?", — рассказывает женщина.

Журналисты пишут, что к увлечению госпожи Грин все соседи относятся по-разному: одни явно считают ее помешанной, другие — просто не знают, как комментировать эту ситуацию, когда соседка имеет розовую машину, розовый дом и даже окрашенный забор в этот цвет.

Напомним, Фокус писал, как мужчина покрасил дом в розовый цвет и теперь рискует оказаться в тюрьме. Горсовет выдал предписание, которое обязывает арендодателя уменьшить яркость краски и снять вывески.

Также мы рассказывали, как один мужчина поссорился с соседями, покрасив свой дом в цвет фуксии. Соседка Джиллиан Грейвелл говорит, что исторический особняк стоимостью 450 000 фунтов стерлингов из-за своего необычного дизайна теперь мозолит ей глаза.