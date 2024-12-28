Мати п'ятьох дітей обурює своїми діями сусідів: усе через її любов до Барбі (фото)

Захоплення 42-річної Джеймі Грін рожевим кольором і лялькою Барбі примушує сусідів вважати жінку схибленою. Сама багатодітна мати каже, що в людей є явне упередження до цієї колірної гамми.

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42-річна Джеймі Лі Грін стала величезною фанаткою ляльки Барбі, а її захоплення перетворювати все довкола у рожеві тони примушують її сусідів думати, що вона явно втратила здоровий ґлузд. Про цю історію повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

Жінка зізнається, що її дивує реакція сусідів на те, що вона пофарбувала свій будинок у рожевий, який сусіди називають "огидним" і "жахливим". Однак пані Грін спокійно реагує на такі докори і каже, що вона просто робить те, що чого в неї лежить серце.

Пані Грін на порозі будинку (фото: Daily Mail)

"Рожевий — це щастя для мене, це те, що я люблю". Я нікому не кривджу і не роблю нічого поганого, це моя любов і моя пристрасть — чому б тобі просто не продовжити своє?", — цікавиться жінка.

Вона також не розуміє, що всі будинки довкола розмальовані у сині, фіолетові та сірі фарби, а її будинок викликає таку бурхливу реакцію. Тому жінка каже, що кольори є лише кольорами, а в когось явно не сприйняття рожевого.

Сама мати п'ятьох дітей полюбляє цей колір і стала великою фанаткою культової ляльки Барбі. Коли пані Грін придбала цей будинок, то сірість його стін та інтер'єру стали для неї приводом "вдихнути життя".

Вона провела дороговартісний ремонт, покривши рожевою фарбою всі кімнати, навіть ті, які належать її дітям. Крім того, вона розмістила в будинку (за виняток дитячих кімнат) величезну колекцію ляльок Барбі та всіх персонажів, які мають рожевий колір.

Пані Грін усередині будинку, де все також у рожевих кольорах (фото: Daily Mail)

Сама пані Грін каже, що задумається змінити своє прізвище на Пінк (рожевий з англійської — ред.) чи Барбі. Вона каже, що це було б їй набагато приємніше, аніж бути просто "місіс Грін".

"Я думаю, було б краще. Набагато приємніше було б, щоб тебе називали місіс Пінк або Барбі. Мені просто подобалося рожеве та дівочість всього цього з юності — я одягалася і мені подобалося те, що я хотіла. Скільки людей насолоджувалися чимось, починаючи з дитинства, то чому я теж не можу це робити?", — розповідає жінка.

Журналісти пишуть, що до захоплення пані Грін всі сусіди ставляться по-різному: одні явно вважають її схибленою, другі — просто не знають, як коментувати цю ситуацію, коли сусідка має рожеву машину, рожевий будинок і навіть пофарбований паркан у цей колір.

Нагадаємо, Фокус писав, як чоловік пофарбував будинок у рожевий колір й тепер ризикує опинитися у в'язниці. Міськрада видала припис, який зобов'язує орендодавця зменшити яскравість фарби та зняти вивіски.

Також ми розповідали, як один чоловік посварився з сусідами, пофарбувавши свій будинок у колір фуксії. Сусідка Джилліан Грейвелл каже, що історичний особняк вартістю 450 000 фунтів стерлінгів через свій незвичний дизайн тепер муляє їй перед очима.