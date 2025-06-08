Жінка обрала для своїх доньок звичайні імена: родичі чоловіка назвали їх "огидними"

29-річна мешканка США заявила, що батьки чоловіка називають імена її двох доньок "огидними". В мережі розкритикували поведінку свекрів жінки та нагадали, що в історії США були жінки з доволі типовими іменами.

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Про це повідомляє Mirror.

Жінка розповідає, що родичі її чоловіка не дуже люблять імена двох її дітей, і зараз вона очікує вже на третю. Героїня історії розповідає, що будучи мамою двох доньок у свої 29 років, їй ніколи не доводилося чути про те, що імена її дітей були "огидними", але саме це вона почула від свекрів.

"Я думаю, що в моїх дочок нормальні імена. Моя свекруха сказала, що це — огидні імена. Моїх дітей звати Наташа та Джулія, нормальні імена, чи не так? Але не для родини чоловіка", — зізнається жінка.

Водночас коли жінка апелювала до свого слов'янського походження, то їй у відповідь сказали, що назвати так дітей "було егоїстичним рішенням, коли думаєш про власну національність"

"А що ви думаєте? Я щиро люблю імена своїх дітей, але навіть мій чоловік сказав, що імена наших дітей навіть у США є незвичними", — поцікавилася жінки думки користувачів Reddit.

Як відреагували в мережі

Багато користувачів запевнили жінку, що імена її доньок — нормальні. Також низка юзерів розкритикували поведінку її свекрів, а найбільше дописувачі відзначили наступні коментарі:

"Ці імена зовсім не рідкість у США. Я думаю, що поведінка ваших свекрів у цій історії просто огидна".

"Шкода, що вам не доводилося мати справу з такими жахливими людьми";

"Наташа та Джулія — доволі поширені американські імена. Ваші свекри просто ненавидять вас";

"Не витрачайте більше енергії, намагаючись їх заспокоїти";

У США було дві Перші леді США з іменем Джулія — Джулія Тайлер і Джулія Грант. Та й нинішня перша леді — Меланія. Свекри просто шукають, через що засмутитися, і це — найкраще, на що вони спромоглися".

Раніше повідомлялося, як батьки назвали двійнят "дивними" іменами. Одні користувачі в мережі кажуть, що нічого дивного немає, а другі — згадували епізоди, коли їхні діти чи родичі стикалися з такою "схожістю" імен двійнят.

Згодом стало відомо, як жінка провчила сусідів через поведінку дітей. Вона вирішила звернути на це увагу за допомогою рукописної записки.