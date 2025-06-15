Жінка планує назвати доньку на честь Чорнобильської катастрофи: в мережі вибухнув скандал (фото)

Майбутня мама вирішила влаштувати свято на честь народження дитини, розіславши листи запрошення. Однак користувачі в Інтернеті помітили, що ім'я доньки має стосунок до найбільшої техногенної катастрофи людства, що і спричинило величезний шквал критики на адресу вагітної.

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Одна англомовна жінка вирішила влаштувати baby shower (свято з подарунками перед народженням дитини — ред), зробивши запрошення для всіх охочих. Однак коли користувачі Інтернету побачили, що вагітна планує назвати майбутню доньку Chernobyl Hope, то це викликало величезний шквал критики на адресу жінки, повідомляє Fox News.

Фотографію зі запрошенням на бейбі-шауер було розміщено на одному з форумів Reddit. Невідома авторка допису виклала фотографію зі запрошенням та додала свій коментар.

Запрошення жінки на вечірку на честь народження доньки (фото: r/tragedeigh/Reddit)

"В мене немає слів. Що ж, мене запросили на вечірку на честь народження дитини", — написала авторка.

Реакція соцмереж

Пост з цим запрошенням викликав бурхливу дискусію серед користувачів, які поділилися на три групи. Перша жорстко розкритикувала таку ідею майбутньої матері, яку назвали "відвертою ідіоткою", тоді як друга — не цуралася саркастичних жартів щодо цього свята на честь дитини. Водночас треті юзери запідозрили, шо це запрошення є фейком та навели свої аргументи.

Найбільше користувачі підтримали наступні репліки:

"Просто відверта ідіотка. У мене все";

"Якщо це — американська мамочка, то що дивуватися?";

"Чесно кажучи, це просто такий нереальний рівень цинізму чи тупості, що й додати нічого";

"Тепер усі гості на вечірці будуть світитися";

"Якби в мене таке було ім'я, тоді я б був радіоактивним";

"Назвала б доньку краще Плутоній або Уран. Більше користі було";

"Тупо фейк! Не ведіться на це, вас розігрують";

"Тупо відмовляюся вірити, що це так насправді".

Раніше повідомлялося, що жінка назвала своїх синів іменами відомих коханців. Після прочитання роману "Пісня Ахіллеса", жінка вирішила назвати дітей іменами персонажів, та не врахувала, що вони були коханцями.

Згодом стало відомо, як чоловік без відома дружини назвав сина на честь начальниці. Мати дитини підозрює, що за вибором імені може ховатися особиста прихильність чоловіка до очільниці або навіть роман.