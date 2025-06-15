Женщина планирует назвать дочь в честь Чернобыльской катастрофы: в сети разразился скандал (фото)

Будущая мама решила устроить праздник в честь рождения ребенка, разослав пригласительные письма. Однако пользователи в Интернете заметили, что имя дочери имеет отношение к крупнейшей техногенной катастрофе человечества, что и вызвало огромный шквал критики в адрес беременной.

Related video

Одна англоязычная женщина решила устроить baby shower (праздник с подарками перед рождением ребенка — ред.), сделав приглашение для всех желающих. Однако когда пользователи Интернета увидели, что беременная планирует назвать будущую дочь Chernobyl Hope, то это вызвало огромный шквал критики в адрес женщины, сообщает Fox News.

Фотография с приглашением на бейби-шауэр была размещена на одном из форумов Reddit. Неизвестная авторша сообщения выложила фотографию с приглашением и добавила свой комментарий.

Приглашение женщины на вечеринку в честь рождения дочери (фото: r/tragedeigh/Reddit)

"У меня нет слов. Что ж, меня пригласили на вечеринку в честь рождения ребенка", — написала автор.

Реакция соцсетей

Пост с этим приглашением вызвал бурную дискуссию среди пользователей, которые поделились на три группы. Первая жестко раскритиковала такую идею будущей матери, которую назвали "откровенной идиоткой", тогда как вторая — не чуралась саркастических шуток относительно этого праздника в честь ребенка. В то же время третья группа юзеров заподозрила, что это приглашение является фейком и привели свои аргументы.

Больше всего пользователи поддержали следующие реплики:

"Просто откровенная идиотка. У меня все";

"Если это — американская мамочка, то что удивляться?";

"Честно говоря, это просто такой нереальный уровень цинизма или тупости, что и добавить нечего";

"Теперь все гости на вечеринке будут светиться";

"Если бы у меня такое было имя, тогда я бы был радиоактивным";

"Назвала бы дочку лучше Плутоний или Уран. Больше пользы было бы";

"Тупо фейк! Не ведитесь на это, вас разыгрывают";

"Тупо отказываюсь верить, что это так на самом деле".

Ранее сообщалось, что женщина назвала своих сыновей именами известных любовников. После прочтения романа "Песнь Ахиллеса", женщина решила назвать детей именами персонажей, но не учла, что они были любовниками.

Впоследствии стало известно, как мужчина без ведома жены назвал сына в честь начальницы. Мать ребенка подозревает, что за выбором имени может скрываться личная привязанность мужчины к начальнице или даже роман.