Беременная женщина шокировала брата признанием: хочет назвать ребенка в честь известного автодилера

Один британец говорит, что его 35-летняя сестра планирует вскоре родить сына. Выбор имени его шокировал, когда женщина сказала, что считает "очень милым" выбрать для ребенка имя известного дилера корейского бренда машин "Хюндай" на Туманном Альбионе.

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Мужчина считает, что такой выбор будет иметь серьезные последствия для малыша — его будут травить и высмеивать в будущем, говорится в заметке на одном из форумов Reddit.

Британец рассказал, что его сестра и ее 40-летний муж ждут появления сына уже в августе и сообщили всем имя ребенка. Но сам герой истории говорит, что далеко не все были в восторге от услышанного.

"Только что сказали мне, что назовут сына Нейпелтон Хюндай (Napleton Hyundai) — в честь автосалона, где они познакомились. Это — просто какое-то безумие. Считаю, что это абсолютная глупость — называть ребенка в честь дилера бренда авто. Но они клянутся, что это будет только отчество (middle name), и что никто не будет его употреблять", — написал мужчина.

Он добавляет, что свою трехлетнюю дочь сестра назвала Shaniqua Peaches (дословно — "Шаника Персики"), но после ее рождения она попросила всех называть девочку просто Шаника.

Женщина хочет назвать сына в честь автодилера Фото: Freepik

"Я люблю свою сестру, но это имя — ненормальное. Ни одного ребенка не стоит называть в честь бизнеса. Наша семья даже не корейская, а слово Hyundai происходит именно оттуда", — говорит британец.

После услышанного, он решил не молчать, пришел к ее дому и высказал свое мнение об имени будущего племянника. Это лишь спровоцировало ссору, где беременная сестра начала кричать на брата и назвали его "ужасным".

"И все из-за того, что я якобы пожелал им развода. А теперь еще и родители спрашивают, почему я усложнил ситуацию для всей семьи. Только ушел из ее дома, как получил такое сообщение: "Как ты смеешь говорить мне изменить имя моего ребенка? Я с таким счастьем поделилась этим с тобой — и ты так реагируешь", — цитирует сообщение герой истории.

Далее в том же сообщении, рассказывает британец, его сестра начала угрожать тем, что он не увидит племянника, если не "поддержишь нас с именем". Сестра героя истории мотивирует это тем, что Нейпл является "физическим проявлением отношений между мной и любимым".

"А автосалон — это физическое начало этих отношений? Это, бл*ха, имеет хоть какой-то смысл?!" — завершил сообщение мужчина, спросив мнения пользователей об этой ситуации.

Реакция соцсетей

В комментариях к сообщению пользователи не сдерживались в сарказме и откровенной критике в адрес сестры. Некоторые корреспонденты прямо говорили, что у родственницы героя истории "потекла крыша", а она не понимает последствий своих действий.

Больше всего юзеры отметили следующие реплики:

"Называть ребенка Хюндай — уже безумие. Но сделать Нейплтон именем — еще хуже";

"Окей, это, пожалуй, худшее имя из всех. И я говорю это абсолютно серьезно";

"Скажи, что это шутка? Я не могу сдержать смех";

"У нее явно потекла крыша. Она думает головой или как?";

"Эта мода называть детей необычными именами выглядит как изыски подростков. Кому это надо — самим родителям? Похвастаться перед всеми, что ребенок имеет такое "редкое и необычное имя"? Боже, этот мир пошел к черту окончательно".

Ранее Фокус писал, как женщина шокирована выбором родственницы относительно имени будущего ребенка. Проблема заключается в том, что имя на английском Phoebe кузина планирует указать как Feabe, что может вызвать неприятности для ребенка в будущем.

Впоследствии сообщалось, как женщина хочет назвать дочь в честь крупнейшей техногенной катастрофы человечества. Пользователи в Интернете высказали огромный шквал критики в адрес беременной.