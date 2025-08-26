У Луцьку новонародженого малюка назвали Ато: з чим батьки пов'язують ім'я

У Луцьку у День Незалежності народився хлопчик, якого батьки назвали Ато. Ім'я дитини співзвучне з абревіатурою антитерористичної операції на сході України.

У свій день народження малюк отримав першу вишиванку та фотографію на тлі українського прапора із крихітною булавою у руці. Про це розповіли на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства та дитинства.

Хлопчик Ато народився у пологовому відділенні Волинського обласного перинатального центру. Вага малюка при народженні складала 3350 грамів, а зріст — 54 сантиметрів.

"В День Незалежності України в пологовому відділенні Волинський обласний перинатальний центр народилося четверо дітей: троє дівчаток і хлопчик, якого батьки назвали Ато", — розповіли в об'єднанні.

Чому батьки назвали хлопчика Ато

Попри те, що ім'я малюка співзвучне з абревіатурою антитерористичної операції на сході України, воно не має стосунку до цих подій. Річ у тому, що батьки дитини родом із Узбекистану, однак переїхали та живуть на українській Волині, у Луцьку.

Махмудова Нозіма Ахмет Кизи, мама малюка, пояснила, що Ато — це арабське ім'я. А повне ім'я дитини — Махмудов Ато Хафізулла Огли.

На фотографії, зробленій у день народження та День Незалежності України, малюк у своїй першій вишиванці. Мама дитини сказала, що цей кадр — це прояв поваги їхньої сім'ї до України та українського народу.

