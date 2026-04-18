У Києві чоловік відкрив вогонь по перехожих і взяв заручників, є загиблі (відео)

У Києві невідомий чоловік почав стріляти по поліцейських з автомату, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених.

Наразі правоохоронці проводять операцію з затримання злочинців: туди були скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД. Про це повідомили в поліції Києва.

Після цього чоловік взяв заручників та забарикадувався у магазині "Велмарт".

Водночас у Telegram-каналх повідомляють про більше загиблих. Також відзначають, що поранені лежать просто на вулиці.

Також пишуть про те, що чоловік розстрілював всіх по дорозі, з'явилося відповідне відео.

Що стало причиною стрілянини наразі невідомо. У поліції пообіцяли оновлювати інформацію.

Нагадаємо, що 16 квітня в Ужгородському районі Закарпатської області учень дев’ятого класу прийшов до школи зі зброєю та під час уроку відкрив вогонь по однокласнику, внаслідок чого той отримав поранення. Як повідомили в поліції Закарпатської області, інформація про стрілянину надійшла 16 квітня о 09:30. За попередніми даними, під час заняття підліток раптово дістав пістолет і здійснив два постріли, один із яких влучив у іншого учня.

14 квітня на Закарпатті чоловік викрав жінку із дитиною та відкрив вогонь по поліцейським. Одна з куль пройшла впритул біля голови правоохоронця. Інший отримав поранення в голову з травматичного пістолета. Ще один поліцейський був травмований, коли намагався зупинити авто.

У березні в Одесі невідомий розстріляв поліцейських. Унаслідок інциденту було поранено двох правоохоронців.