Терорист у Києві міг підірвати вибухівку: над Голосіївським районом великий стовп диму (відео)

У Києві в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що причиною могла стати вибухівка, яку міг підірвати чоловік, що перед цим влаштував стрілянину.

У мережі публікують відео пожежі: "Труха" стверджує, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина.

Офіційної інформації щодо пожежі наразі немає, інформації щодо самого звуку вибуху також не було.

У супермаркеті, де зловмисник утримує заручників, лунають постріли

Міський голова Віталій Кличко тим часом повідомив, що серед поранених на вулиці в Голосіївському районі є дитина. Також відомо про загиблих та постраждалих, однак кількість невідома. Дорослих поранених оглядають та надають допомогу на місці, дитину транспортують до лікарні.

Водночас триває спецоперація поліції із затримання чоловіка, який наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри роботи спецпідрозділу КОДР, який готується штурмувати супермаркет.

Стрілянина в Києві — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомату, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.