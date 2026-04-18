КОРД розпочав штурм супермаркету, де утримуються заручники: перемовини провалилися, — соцмережі

Бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.

Про це пише канал "Київ Інфо". Перед цим з'явилися кадри, на яких було видно, що спецпризначенці готуються до проведення штурмових дій.

До цього моменту з терористом намагалися вести перемовни. Однак вони, вочевидь, провалилися.

У мережі також публікують кадри з середини супермаркета. На ньому видно стрільця зі зброєю.

Водночас, за даними джерел "РБК-Україна", штурм супермаркета ще не почався. Операція із затримання стрілка в Голосіївському районі Києва триває.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що відомо про двох загиблих та про госпіталізацію п'ятьох поранених. Серед поранених є дитина. Також було поранено охоронця супермаркета, де зловмисник тримає заручників.

Відео дня

Водночас повідомляється, що на місце прибув голова МВС Ігор Клименко.

Стрілянина в Києві — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомату, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.

Згодом з'явилася інформація, що в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. У соцмережах стверджують, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина. За іншою версією, стрілець підпалив власну квартиру.