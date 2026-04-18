Колишній військовий ЗСУ, публікував антиукраїнські пости: що відомо про київського терориста

Чоловік, який влаштував теракт у Києві та вбив шістьох людей, був військовим пенсіонером, який до цього проходив службу в ЗСУ, повідомив журналіст Віталій Глагола. За його словами, вбивця — Дмитро Васильченков 1968 року народження.

Віталій Глагола у своєму Telegram повідомив, що йому вдалося встановити достовірну інформацію щодо терориста з бази даних державних органів.

За даними журналіста, до 2004 року він вбивця проходив службу на Донеччині в лавах ЗСУ у 254 мотострілецькій дивізії, батальйоні матеріально-технічного забезпечення. Після цього він пішов у запас, але з початком повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах української армії. Коли він залишив лави ЗСУ — невідомо.

Також відомо, що він проживав у Рязані, а також використовував російські електронні адреси — vdv68@yandex.ua, vdv_art@mail.ru. Глагола припускав, що VDV може означати приналежність до повітряно-десантних військ ЗС РФ, однак ці літери збігаються з ініціалами вбивці, а в першій пошті також вказані цифри, які є роком його народження.

Також Глагола зібрав дані про можливі зв’язки з російськими банками. Зокрема, він мав депозит понад 166 тисяч рублів у "Сбербанку" та мав три банківські картки в "Альфа-Банку", строк дії яких спливав у 2019 році.

Водночас президент Володимир Зеленський підтвердив, що зловмисник народився та довго проживав на території РФ. Також глава держави повідомив, що вбивця притягувався до кримінальної відповідальності, однак не уточнив, за що саме.

Васильченков публікував антиукраїнські та антисемітські дописи

Розслідувачі OSINT-відділу "Телебачення Торонто" дізналися про те, що Васильченков мав українське громадянство. Переважну більшість життя він проживав у Бахмуті, але у період 2015-2017 тимчасово проживав у Росії, у Рязані. Саме там він почав використовувати російський номер телефона та став клієнтом банків РФ.

Після цього повернувся в Україні, жив на Деміївській неподалік від того місця, де вчинив стрілянину.

Розслідувачі також знайшли акаунт вбивці у Facebook, яка була підписана "Бахмут В.Д.В.". На ній він з 2016 по 2019 публікував антиукраїнські та антисемітські дописи.

У своїх постах він шкодував, що російський терорист Ігор Гіркін не знищив Бахмут у 2014 році, називав Україну "так званою Україною". Також він закликав до силової зачистки суспільства, посилаючись на методи, які використовував німецький диктатор Адольф Гітлер.

Пост Васильченкова Фото: Телебачення Торонто

"Васильченков – військовий пенсіонер України. У 2023 та 2024 роках він виграв кілька позовів проти Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, домігся підвищення пенсійних виплат та нарахування додаткових коштів — 2 тисяч гривень. Також у лютому 2024 року Голосіївський районний суд звільнив його від кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень через те, що Васильченков помирився з жертвою", — з'ясували розслідувачі.

Терорист раніше мав конфлікт у супермаркеті

Журналісти ТСН розповіли, що в 2023 році Васильченков мав конфлікт в іншому супермаркеті. Вони поспілкувалися з жертвою нападу, який стався в одному зі столичних магазинів.

"Це було у 2023 році у магазині "АТБ" на ВДНГ у Києві. Я стояв у черзі біля каси. Цей чоловік підійшов, став поза чергою перед мною та перед ще декількома людьми. Він почав пробивати на касі свої товари. Я зробив йому зауваження, а він почав кидатися на мене, лаятися. Я почав записувати це на відео. Після цього він вибив телефон з моїх рук, пошкодив мені праву руку. Розбив телефон. Все це було зафіксоване на камерах "АТБ". Потім була кримінальна справа проти цього чоловіка", — розповів потерпілий.

За його словами, уже тоді Васильченков виглядав як агресивна людина. Однак на очній ставці намагався виглядати адекватною людиною.

Раніше сусідка терориста розповіла, що він справляв враження тихої та врівноваженої людини. За її словами, чоловік виглядав інтелігентним, рідко вступав у розмови з іншими мешканцями будинку та завжди чемно вітався. Жінка зазначила, що бачила його регулярно: він часто ходив із рюкзаком, не конфліктував і не привертав до себе зайвої уваги.

Стрілянина в Києві — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомата, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.

Згодом з'явилася інформація, що в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. У соцмережах стверджують, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина. За іншою версією, стрілець підпалив власну квартиру.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.

Під час штурму зловмисника було ліквідовано. Ним виявився 58-річний уродженець Москви.