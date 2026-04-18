Стрільця, який захопив заручників у Києві, ліквідували під час затримання

Чоловіка, який захопив заручників у Києві, а перед цим влаштував стрілянину по перехожих, було ліквідовано під час затримання.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Клименко наголосив, що зловмисник захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Кількість жертв нападника уточнюється.

Водночас міський голова Віталій Кличко повідомляє, що відомо про щонайменше двох загиблих. Загальна кількість поранених наразі невідома, однак 10 людей було госпіталізовано до лікарень.

Після того, як спецпризначенці КОРДу провели штурм, заручники були звільнені. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Стрілянина в Києві — що відомо

18 квітня стало відомо, що у Києві невідомий чоловік почав стріляти по перехожих з автомату, повідомляють місцеві Telegram-канали. Поліція повідомила про одного загиблого та поранених. Водночас місцеві канали повідомляли, що поранених та загиблих може бути більше.

Вони також публікували відео з тілами загиблих, а також моменти того, як чоловік вбивав людей просто на вулиці.

Згодом з'явилася інформація, що в Голосіївському районі сталася сильна пожежа. У соцмережах стверджують, що пожежа почалася саме в будівлі, де відбулася стрілянина. За іншою версією, стрілець підпалив власну квартиру.

Крім того, Фокус писав, що бійці спецпідрозділу КОРД розпочали штурм супермаркету "Велмарт" у Києві, де чоловік утримував заручників. Перед цим з ним намагалися вести перемовини.