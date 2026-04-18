Стрелка, захватившего заложников в Киеве, ликвидировали во время задержания

Мужчина, который захватил заложников в Киеве, а перед этим устроил стрельбу по прохожим, был ликвидирован при задержании.

Спецназовцы КОРДа Нацполиции провели штурм магазина, где находился злоумышленник. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Клименко отметил, что злоумышленник захватил в заложники людей и стрелял в полицейских во время задержания. Перед этим с ним пытались сконтактировать переговорщики.

Количество жертв нападавшего уточняется.

В то же время городской голова Виталий Кличко сообщает, что известно о по меньшей мере двух погибших. Общее количество раненых пока неизвестно, однако 10 человек были госпитализированы в больницы.

После того, как спецназовцы КОРДа провели штурм, заложники были освобождены. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Стрельба в Киеве — что известно

18 апреля стало известно, что в Киеве неизвестный мужчина начал стрелять по прохожим из автомата, сообщают местные Telegram-каналы. Полиция сообщила об одном погибшем и раненых. В то же время местные каналы сообщали, что раненых и погибших может быть больше.

Они также публиковали видео с телами погибших, а также моменты того, как мужчина убивал людей прямо на улице.

Впоследствии появилась информация, что в Голосеевском районе произошел сильный пожар. В соцсетях утверждают, что пожар начался именно в здании, где произошла стрельба. По другой версии, стрелок поджег собственную квартиру.

Кроме того, Фокус писал, что бойцы спецподразделения КОРД начали штурм супермаркета "Велмарт" в Киеве, где мужчина удерживал заложников. Перед этим с ним пытались вести переговоры.